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Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir'in müthiş düğünü! Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.11.2018 02:33 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 31. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes ve Tahir'in yüzleri sonunda gülüyor. Nefes ve Tahir'in efsane aşkları müthiş bir Karadeniz düğünüyle taçlanıyor. Nefes'in Tahir'e söylediği 'Seninle yürüyeceğim her yol. Sana çıkan her yol. O kadar güzel ki' sözleri dikkat çekiyor. Düğünde Nefes'in Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepmesi de dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir'in müthiş düğünü! Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanı ATV'de ekrana geldi. Sen Anlat Karadeniz'in 21 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde Nefes gelin oluyor. Vedat’ın tüm kötülüklerine ve hain planlarına rağmen, Tahir ile Nefes ayrılmıyor. Aşklarını müthiş bir düğünle taçlandıran bu iki aşık sonunda mutluluğu tadıyor. Nefes düğünde Tahir’e büyük bir sürpriz yapıyor.

Tahir, Nefes’e evlenme teklif ediyor. Tahir, Nefes’i istemeye geliyor. Tahir’in gelinlikle gördüğü Nefes karşısında dili tutuluyor. Nefes de sevdiğine; “Bir kadın sevildikçe güzelleşirmiş… Çok seviyorsun ondandır…” diyor. Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Tahir ile Nefes masallardaki gibi bir düğünle evleniyor. Nefes gelinliği Tahir damatlığı ile göz kamaştırıyor. Aşıklar o kadar mutlu ki. Nefes, Tahir'e ‘iyi ki sen' diyor. Nefes düğünde horon teperek büyük bir sürpriz yapıyor. T

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak? Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek? Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor. Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?


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