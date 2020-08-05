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Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın Antalya tatili! Sen Çal Kapımı neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 05.08.2020 21:35 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 5. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sen Çal Kapımı 5. bölüm, bayram haftası olması nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelmedi. Sen Çal Kapımı 5. bölümde Eda ve Serkan Antalya'ya tatile gidiyor. Dizinin yeni bölümüne Eda ve Serkan'ın deniz keyfi ve tatil romantizmi damga vuracak. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi 'Sen Çal Kapımı'nın 5. bölümü bu hafta yayınlanmadı. Bu durum Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan dizinin hayranlarını üzdü. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 5. yeni bölümü, Kurban Bayramı haftasında düşen reytingler ve reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmeydi. Dizinin 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelecek olan 5. bölüm fragmanında ise Eda ve Serkan'ın Antalya macerası başlayacak.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.

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Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

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Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

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Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.

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Ve işler çığırından çıkıyor.

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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