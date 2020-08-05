Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Eda ve Serkan'ın Antalya tatili! Sen Çal Kapımı neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi 'Sen Çal Kapımı'nın 5. bölümü bu hafta yayınlanmadı. Bu durum Kerem Bürsin ile Hande Erçel'i buluşturan dizinin hayranlarını üzdü. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 5. yeni bölümü, Kurban Bayramı haftasında düşen reytingler ve reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmeydi. Dizinin 12 Ağustos Çarşamba ekrana gelecek olan 5. bölüm fragmanında ise Eda ve Serkan'ın Antalya macerası başlayacak.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.



Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.