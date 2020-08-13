Sen Çal Kapımı 5. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın Antalya romantizmi! Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 5. bölümü 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 5. yeni bölümüne Eda ve Serkan'ın Antalya macerası damga vurdu. Sen Çal Kapımı dizisinin 19 Ağustos Çarşamba ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman da seyirciyle buluştu.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için

bir araya gelmek istemezler.



Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar.



Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

