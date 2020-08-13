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Sen Çal Kapımı 5. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın Antalya romantizmi! Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 13.08.2020 02:33 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 5. bölümüyle ekrana geldi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı'nın son bölümünde Antalya'ya giden Serkan ve Eda hiç ummadıkları bir şekilde yakınlaştı. Eda ve Serkan hem plajda hem de şelalede romantik anlar yaşadı. Sen Çal Kapımı dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 5. bölümü 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 5. yeni bölümüne Eda ve Serkan'ın Antalya macerası damga vurdu. Sen Çal Kapımı dizisinin 19 Ağustos Çarşamba ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden ilk fragman da seyirciyle buluştu.

Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde kamera arkasına geçtiHande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde kamera arkasına geçti

Sen Çal Kapımı (2)

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için
bir araya gelmek istemezler.
Sen Çal Kapımı_5 (3)
Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar.

Sen Çal Kapımı (5)
Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.

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