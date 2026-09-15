Dünya futbolunda yüzyılın bombası! Cristiano Ronaldo'dan dev adım

Dünya futbolu, Portekiz basınından gelen son dakika haberiyle adeta sarsıldı. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, sahadaki liderliğini kulübün sahipliğine taşımaya hazırlanıyor.

PORTEKİZ BASINI A BOLA DUYURDU: 5 KİŞİLİK DEV KONSORSİYUM!

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın aktardığı bomba iddiaya göre; aralarında Cristiano Ronaldo ve AC Milan'ın sahibi olan RedBird Capital'ın kurucusu Gerry Cardinale'nin de bulunduğu 5 kişilik dev bir konsorsiyum oluşturuldu. Suudi kulübünün mülkiyetini devralmayı hedefleyen grubun, Al Nassr'ı satın almak adına astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

HEM OYUNCU HEM PATRON! FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK HAMLE

Yeşil sahalarda kırdığı rekorlarla adını tarihe altın harflerle yazdıran 41 yaşındaki Portekizli efsane, bu hamlenin gerçekleşmesi halinde aktif futbolculuk kariyerine devam ederken oynadığı kulübün sahibi konumuna geçecek. Finans dünyasının dev ismi Gerry Cardinale ile güçlerini birleştiren Ronaldo'nun, Al Nassr'ı küresel bir futbol markası haline getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DENGELER DEĞİŞECEK

Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) kontrolünde bulunan Al Nassr için hazırlanan bu sürpriz teklifin, Orta Doğu futbolunda ve Suudi Pro Lig dengelerinde nasıl bir etki yaratacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Dev satın alma teklifinin önümüzdeki günlerde resmi makamlara iletilmesi bekleniyor.