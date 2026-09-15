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Mauro Icardi'nin futbolculuk kariyeri bitmek üzere! Büyük şok...

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin, Serie A devi Lazio'ya transferi son anda iptal oldu. Premier Lig ekibi Everton ile de masadan kalkan tecrübeli golcüyü, Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun "soyunma odasındaki huzuru bozar" gerekçesiyle veto ettiği ortaya çıktı. İtalyan hocanın bu flaş kararı Çizme'de gündem yarattı.

Mauro Icardi'nin futbolculuk kariyeri bitmek üzere! Büyük şok...
Emre Şen

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla tarih yazan ve yaşadığı 4 şampiyonluğun ardından yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulübe veda eden 33 yaşındaki Mauro Icardi'nin yeni adresi belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bonservisi elinde olan ve serbest oyuncu statüsünde kulüp arayan Arjantinli yıldıza, İtalya Serie A'ya dönüş yolunda hiç beklemediği bir engel çıktı.

EVERTON OLMADI, LAZİO KAPIDAN DÖNDÜ

Mauro Icardi nin futbolculuk kariyeri bitmek üzere! Büyük şok... 1

Yaz aylarında Premier Lig temsilcisi Everton ile uzun süre görüşen ancak İngiliz ekibiyle maddi konularda anlaşma sağlayamayan Icardi'nin rotasını İtalya'ya kırdığı iddia edilmişti. Transfer dönemi kapanmasına rağmen serbest oyuncu kontenjanından Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Başkent ekibi Lazio'da menajerler düzeyinde başlayan görüşmeler, takımın efsanevi ismi ve mevcut teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun sert duvarına çarptı.

GATTUSO'DAN FLAŞ VETO: "SOYUNMA ODASINDAKİ İSTİKRARI BOZAR"

Mauro Icardi nin futbolculuk kariyeri bitmek üzere! Büyük şok... 2

Serie A'ya Gattuso yönetiminde 3'te 3 ile rüya gibi bir başlangıç yapan ve son olarak Milan karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Lazio'da, teknik heyetin önceliği takım içi huzur oldu. İtalyan basınından Sportmediaset'te yer alan habere göre; Gennaro Gattuso, Icardi gibi yüksek profilli ve dominant bir karakterin, soyunma odasındaki istikrarı ve dengeyi temelden sarsabileceğini belirterek bu transfere kesin olarak onay vermedi.

YEDEK FORVET İÇİN MALİYETİ YÜKSEK BULUNDU

Mauro Icardi nin futbolculuk kariyeri bitmek üzere! Büyük şok... 3

İtalyan çalıştırıcının transferi veto etmesinin altındaki bir diğer kritik neden ise kadro planlaması ve ekonomik şartlar oldu. Hücum hattının merkezine birinci santrfor olarak Andrea Pinamonti'yi monte eden Gattuso'nun, Icardi'yi "yedek" forvet rolü için düşündüğü ve bu rol için Arjantinli yıldıza ödenecek yüksek maaşı tamamen mantıksız bulduğu ifade edildi.

Haberin detaylarında, "Gattuso, eski Galatasaray santrforunun gelişini takım istikrarı için potansiyel bir rahatsız edici unsur olarak değerlendirdi. Hücum departmanının merkezi pivotu olarak Andrea Pinamonti'ye kararlı bir şekilde odaklanma niyetini yönetime yineledi" denilerek, Lazio'nun Icardi defterini bir daha açılmamak üzere kapattığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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