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'Sen rezil bir insansın, bir hiçsin!' Brezilya'ya Vitor Pereira damgası! Fenerbahçe'nin eski hocası çıldırdı ve saha içine girerek hakemin üzerine yürüdü...

11.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ve çıktığı 25 maç sonrasında görevinden ayrılan teknik direktör Vitor Pereira, sarı - lacivertlilerin ardından Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı. Güney Amerika'da oynattığı futbol ve basın toplantılarıyla sık sık gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı, takımının Coritiba ile oynadığı karşılaşmaya damgasını vurdu. Oyuncusu Bruno Mendez'in kırmızı kart görmesine çok sinirlenen Pereira, maçın hakeminin üzerine yürüdü.

'Sen rezil bir insansın, bir hiçsin!' Brezilya'ya Vitor Pereira damgası! Fenerbahçe'nin eski hocası çıldırdı ve saha içine girerek hakemin üzerine yürüdü...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ise Brezilya temsilcisi Corinthians'ın başına geçmişti.

Corinthians'ta göreve başladığı günden itibaren basın toplantıları ve oynattığı futbol ile sık sık gündeme gelen Vitor Pereira, takımının son oynadığı Coritiba karşılaşmasına damgasını vurdu.

Ligin 37. haftasında Coritiba deplasmanına çıkan Corinthians, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Coritiba, karşılaşmanın 37. dakikasında bir penaltı kazandı ve Alef Manga, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından Corinthians'ın futbolcuları hakemin verdiği penaltı kararına itiraz etmeye devam etti.

Kaleci Cassio Ramos sarı kart görürken, Bruno Mendez kırmızı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Vitor Pereira, hakemin kararlarının ardından adeta çılgına döndü.

Deneyimli teknik adam, saha içine girdi ve hakemin üzerine yürüyerek bir şeyler söyledi. O sırada Pereira'nın yardımcısı Felipe Almeida araya girdi ve Portekizli çalıştırıcıyı önledi.

O Jogo'nun haberine göre; müsabakanın hakemi Marcelo de Lima Henrique, Pereira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu maç raporuna, "Vitor Pereira, kararlarımı ironik bir şekilde alkışladığı ve kendisine ayrılan bölgeden çıkarak 'Sen rezilsin, Brezilya hakemleri rezalet!' dediği için kırmızı kart gösterdim." şeklinde yazdı.

Lima Henrique, Bruno Mendez'in kırmızı kartını ise "Penaltı sonrasında bana 'Sen bir pisliksin, sıfırsın, hiçsin!' dedi. Bu sözler karşılığında kırıldığımı hissettim." sözleriyle anlattı.

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