'Sen rezil bir insansın, bir hiçsin!' Brezilya'ya Vitor Pereira damgası! Fenerbahçe'nin eski hocası çıldırdı ve saha içine girerek hakemin üzerine yürüdü...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." diyerek teknik direktör Vitor Pereira ile sözleşme imzalamıştı. Sarı - lacivertlilerin başında çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Portekizli çalıştırıcı, 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından ise Brezilya temsilcisi Corinthians'ın başına geçmişti.

Corinthians'ta göreve başladığı günden itibaren basın toplantıları ve oynattığı futbol ile sık sık gündeme gelen Vitor Pereira, takımının son oynadığı Coritiba karşılaşmasına damgasını vurdu.

Ligin 37. haftasında Coritiba deplasmanına çıkan Corinthians, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Coritiba, karşılaşmanın 37. dakikasında bir penaltı kazandı ve Alef Manga, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından Corinthians'ın futbolcuları hakemin verdiği penaltı kararına itiraz etmeye devam etti.

Kaleci Cassio Ramos sarı kart görürken, Bruno Mendez kırmızı kartla cezalandırıldı. Teknik direktör Vitor Pereira, hakemin kararlarının ardından adeta çılgına döndü.

Deneyimli teknik adam, saha içine girdi ve hakemin üzerine yürüyerek bir şeyler söyledi. O sırada Pereira'nın yardımcısı Felipe Almeida araya girdi ve Portekizli çalıştırıcıyı önledi.

O Jogo'nun haberine göre; müsabakanın hakemi Marcelo de Lima Henrique, Pereira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonu maç raporuna, "Vitor Pereira, kararlarımı ironik bir şekilde alkışladığı ve kendisine ayrılan bölgeden çıkarak 'Sen rezilsin, Brezilya hakemleri rezalet!' dediği için kırmızı kart gösterdim." şeklinde yazdı.

Lima Henrique, Bruno Mendez'in kırmızı kartını ise "Penaltı sonrasında bana 'Sen bir pisliksin, sıfırsın, hiçsin!' dedi. Bu sözler karşılığında kırıldığımı hissettim." sözleriyle anlattı.

