Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Senegal Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Cevdet Berker İşleyen

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Pape Bouna Thiaw tarafından açıklanan kadroda yıldız golcü futbolcu Sadio Mane de bulunuyor.

Fransa, Irak ve Norveç ile I Grubu'nda yer alan Senegal'in kadrosunda Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ile Samsunspor'da oynayan Cherif Ndiaye de yer aldı.

Senegal'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Defans: Krepin Diatta (Monaco), Nobel Mendy (Rayo Vallecano), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Lyon), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht)

Orta saha: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Münih), Idrissa Gana Gueye (Everton)

Forvet: Sadio Mane (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Chelsea)

