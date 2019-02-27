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Senegal'in Madagaskar kadrosuna Badou Ndiaye, Mbaye Diagne ve Lamine Gassama da çağrıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

Senegal Futbol Milli Takımı, Madagaskar ile oynayacağı maçın kadrosuna Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı çağırdı.

Senegal'in Madagaskar kadrosuna Badou Ndiaye, Mbaye Diagne ve Lamine Gassama da çağrıldı

Senegal Futbol Milli Takımı 2019 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu son maçında sahasında 22 Mart'ta Madagaskar ile karşılaşacak. Bu müsabakanın 25 kişilik kadrosu da belli oldu.

Kadroda Türkiye'den 3 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Aliou Cisse, Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı da listeye aldı. Kadroya Liverpool'dan Sadio Mane de çağrıldı.

Grupta geride kalan 5 karşılaşmada Senegal 13 puanla ilk sırada yer alırken, Madagaskar ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Badou Ndiaye Mbaye Diagne Lamine Gassama senegal milli takımı

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