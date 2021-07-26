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  4. Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa paylaşım

Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa paylaşım

26.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra kalbini bir başka güzele kaptırdı. Ünlü model, yeni sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa paylaşım

Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Model, tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başladı.

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Kuyucuoğlu, Börü'yle çektirdiği romantik kareleri Instagram'dan yayınladı. Börü'nün kendisini yanağından öptüğü poza model, aşk yazıp, kalp emojisi koydu.

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Daha sonra sarmaş dolaş kareyi paylaşan Kuyucuoğlu, "Bitmeyen tatil olsa keşke" notunu düştü.

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Börü, sevgilisiyle öpüştüğü kareye ise, "Güzele böyle bakılır" yazarken, Kuyucuoğlu ise, "Her şey seninle güzel" karşılığını verdi. Model, son olarak teknede bikinili karesini yayınladı.
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Instagram
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