Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu duyanlar şaşırıyor. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. İşte ünlü isimler ve çocukları...

Ünlüler ve ünlü çocukları

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.

'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu

Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.

Bekir Coşkun, bu bilgiyi köşesinden okurlarıyla paylaştı

Ünlü şarkıcının oğlu Aydın şaşırttı! Arabesk müziğin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu'nun küçük oğlu Aydın Kurtoğlu da şarkıcı oldu.

Aydın Kurtoğlu, "Köle" isimli ilk single albümünü çıkardı.

Babası gibi arabesk müziği tercih etmeyen Aydın Kurtoğlu, popçu olarak herkesi şaşırttı.

'Köle' parçasına klip çeken Kurtoğlu, erotik sözler ve sahnelerle Cengiz Kurtoğlu hayranlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

'Köle' parçasına klip çeken Kurtoğlu, erotik sözler ve sahnelerle Cengiz Kurtoğlu hayranlarını da hayal kırıklığına uğrattı.

Uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan, ‘Fazla’ adlı yeni albümüyle aynı adı taşıyan şarkısını kliplendirdi.

İsviçreli bir imagemaker’la çalışan genç şarkıcı, Kemal Başbuğ’un yönettiği ve tutkulu bir aşk hikâyesinin anlatıldığı klipte Sırp model Jasmine Gajic ile kamera karşısına geçti.

Ali Şen (Oyuncu)

Şener Şen (Oyuncu)

İki kez evlenen Şener Şen, ilk evliliğinden bir kız çocuğu (Bengü Şen (d. 1974)) dünyaya geldi.

Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.

Çok fazla ekran karşısına çıkmayı sevmeyen Bengü Şen, iş dünyasının başarılı isimlerinden biri.

Babası 50 kupalı bir efsane Sera Tokdemir'in babası, efsane at yetiştiricilerinden biriymiş.

Baba Ahmet Tokdemir'in 84 yılından bu yana 500 tay yetiştirdiği ve onlarla 50 yarış kazanıp kupa kucakladığı ortaya çıktı.

Kızına da at hediye eden Ahmet Tokdemir'in sahip olduğu en ünlü atın adı ise Aristokrat..

Ailenin sadece Türkiye'de değil, uluslararası yarışlarda da şampiyonluğu varmış.

Hababam Sınıfı'nın renkli hocası Paşa Nuri rolüyle tanınan oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babasıdır ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş,ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de savaşmış bir gazi olan Sıtkı Akçatepe 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Ayrıca Halit Akçatepe'nin annesi olan Leman Akçatepe de Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biridir.

146 filmde rol almış olan Leman Akçatepe, 1992 yılında hayata gözlerini kapamıştır.

Aziz Nesin (Yazar)

Ali Nesin (Matematikçi)

TV8’deki ‘Maral’ dizisinde Alara’yı canlandıran Bige Önal, Instyle Dergisi’ne konuştu:

Galatasaray’lı eski futbolcu Erhan Önal’ın kızı Bige Önal oyunculuğa soyundu..

"Eskiden daha fanatiktim, şimdi maç izlemiyorum, moralim bozuluyor. Galatasaray’a sevgim babamdan geliyor. Takımıma sevgim asla bitmez...

Babamla oy vermeye de gidiyoruz, o zaman Galatasaray yönetimine girme hayallerim vardı, hâlâ devam ediyor."

Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden doğan kızı Ayşe güzel bir genç kız oldu.

Ünlü oyuncu Oya Başar, önceki gün kızı Ayşe ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden doğan 20 yaşındaki kızı Ayşe Kırca, güzelliğiyle dikkat çekti.

Elinde lokum torbasıyla gezen, bir yandan lokum yiyip bir yandan vitrinleri inceleyen ünlü oyuncunun keyfi yerindeydi

16 yıllık beraberlikleriyle isimleri marka haline gelen Levent Kırca Oya Başar çifti 2000 yılında boşandı.

Mahkeme o zamanlar 6 yaşındaki Ayşe Kırca'nın velayetini Oya Başar'a, oğulları Umut'un velayetini ise Levent Kırca'ya vermişti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in bu sabah kızı Yasmin'in doğum gününü kutlamak için paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Bugün kızı Yasmin'in doğum gününü Instagram sayfasından kutlayan Mehmet Ali Erbil "Benim bir tanecik aşkım Yasmin'im bugün doğdu. İyi ki doğurmuşum..." notunu düştü.

Bugün kızı Yasmin'in doğum gününü Instagram sayfasından kutlayan Mehmet Ali Erbil "Benim bir tanecik aşkım Yasmin'im bugün doğdu. İyi ki doğurmuşum..." notunu düştü.

Erbil, "Bir baba kızının böyle bir resmini paylaşır mı!" gibi yorumlar sonrasında o fotoğrafı silerek, bu kareyi paylaştı.

Zülfü Livaneli (Sanatçı)

Aylin Livaneli (Müzisyen)

Ali Rıza Demircan (İlahiyatçı)

Misbah Demircan (Beyoğlu Belediye Başkanı)

Öztürk Serengil (Oyuncu)

Öztürk Serengil (Oyuncu)

Mustafa Alabora (Oyuncu)

Mehmet Ali Alabora (Oyuncu)

Aysel Gürel (Söz yazarı)

Müjde Ar (Oyuncu)

Nazlı Ilıcak (Gazeteci-yazar)

Mehmet Ali Ilıcak (İşadamı-gazeteci)

Şemsettin Sami (Ansiklopedist-sözlükçü)

Ali Sami Yen (Galatasaray'ın kurucularından-sporcu)

Tarık Buğra (Edebiyatçı)

Prof. Dr. Ayşe Buğra (Akademisyen)

Fethi Okyar (Eski Başbakan)

Prof.Dr. Osman Okyar (Akademisyen)

Ahmet Ağaoğlu (Profesör)

Samet Ağaoğlu (Politikacı)

Süreyya Ağaoğlu (Türkiye'nin ilk kadın avukatı)

Turgut Özal (8. Cumhurbaşkanı)

Ahmet Özal (Politikacı)

Sabahattin Ali (Edebiyatçı)

Filiz Ali (Müzik bilimci-piyanist)

Abdi İpekçi (Gazeteci)

Nükhet İpekçi İzet (Edebiyatçı)

Vedat Türkali (Edebiyatçı)

Deniz Türkali (Oyuncu)

Ahmet Arif (Şair)

Filinta Arif (Heykeltraş)

Zekeriya Sertel (Gazeteci)

Ahmet Cevdet Paşa (Politikacı-hukukçu)

Fatma Aliye Hanım (İlk kadın romancı)

Yıldız Sertel (yazar)

Necip Fazıl Kısakürek (Şair)

Mehmet Kısakürek (Yayıncı)

Cem Karaca (Müzisyen)

Cem Karaca (Müzisyen)

Alparslan Türkeş (Politikacı)

Ahmet Kutalmış Türkeş (Politikacı)

Ahmet Kutalmış Türkeş (Politikacı)

İsmet İnönü (Eski Cumhurbaşkanı)

Prof.Dr. Erdal İnönü (Bilim adamı-politikacı)

Adnan Menderes (Eski Başbakan)

Aydın Menderes (Eski Milletvekili)

Cemil Meriç (Yazar)

Sadri Alışık - Kerem Alışık

Sakıp Sabancı - Sevil Sabancı

Kemal Sunal - Ali Sunal

Münir Özkul - Güner Özkul

Neco ve kızları Ayşe ve Zeynep

Barış Manço oğulları Doğukan ve Batıkan

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe

Prof.Dr. Ümit Meriç Yazan (Akademisyen)

Suphi Baykam (Eski Milletvekili)

Bedri Baykam (Ressam)

Mehmet Ali Birand (Gazeteci-yazar)

Umur Birand (Gazeteci)

Hasan Ali Yücel (Politikacı)

Can Yücel (Şair)

Su Yücel (Ressam)

Eşref Kolçak (Oyuncu)

Harun Kolçak (Müzisyen)

Leman Sam (Müzisyen)

Şevval Sam (Müzisyen)

Uğur Mumcu (Gazeteci-yazar)

Özgür Mumcu (Yazar)

Çetin Altan (Yazar)

Ahmet Altan (Edebiyatçı-yazar)

Mehmet Altan (Akademisyen-yazar)

Mehmet Barlas (Gazeteci-yazar)

Cemil Barlas (İnternet gazetecisi)

Sadri Alışık (Oyuncu)

Kerem Alışık (Oyuncu)

Nejat Uygur (Tiyatrocu)

Süheyl Uygur (Tiyatrocu)

Behzat Uygur (Tiyatrocu)

Sadettin Erbil (Tiyatrocu)

Mehmet Ali Erbil (Oyuncu)

Selçuk Ural (Müzisyen)

Hakan Ural (Oyuncu)

Deniz Baykal (Politikacı)

Aslı Baykal (Akademisyen)

Fahri Korutürk (Eski Cumhurbaşkanı)

Osman Korutürk (Politikacı)

Orhan Kemal (Edebiyatçı)

Işık Öğütçü (Yayıncı)

Bu Dosyanın yapılmasına geçen hafta annesi Vanessa Paradise ile görüntülenen ve hayrete düşürecek kadar babası Johnny Depp’i andıran 15 yaşındaki Lily Rose ilham oldu.

Bruce Willis’in (60) Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen 21 yaşındaki kızı Tallulah Belle, kendine has asi tarzıya saçları kazınıkken tıpkı babasına benziyor.

The Rolling Stones’un efsane vokali Mick Jagger’ın babasının gençliğine tıpa tıp benzeyen 23 yaşındaki kızı Georgia May Jagger ise şu aralar en çok aranılan modeller arasında...

84 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood’un üçüncü evliliğinden olan 23 yaşındaki kızı Francesca Eastwood, gözleri daha iri olsa da yüz hatlarıyla tıpkı babası.

Arnold Schwarzenneger’in (67) Terminatör 5’in çekimlerinde olduğu şu günlerde aileden parlayan bir diğer yıldız da modelliğe başlayan 25 yaşındaki kızı Katherine...

Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in Kim Basinger ile olan ilk evliliğinden doğan kızı İreland Baldwin, hem annesine hem babasına benziyor. Genç Baldwin de modellik yapıyor...

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın evliliğinden bir kızı var.

Ancak ünlü sunucu kızını çok fazla ekran karşısına çıkartmıyor.