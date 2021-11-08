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Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

08.11.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Muratpaşa Belediyesi kültür yayını olarak okuyucusuyla buluşan AntSanat’a konuşan Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, “Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” dedi.

Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum

Antalya Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat’ın ilk sayısına röportaj veren duayen isim Şener Şen, samimi açıklamalarda bulundu.

Zengin Mutfağı oyunu için Antalya’da bulunan Şener Şen, “Neden bu kadar az film yapıyor?” sorusuna içtenlikle cevap verdi. Şen, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

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