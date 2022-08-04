Seni Kalbime Sakladım dizisinden hayranlarına kötü haber!

Yaz sezonunda TRT1'de ekranlara gelen 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi final kararı aldı.

Seni Kalbime Sakladım dizisinin ilk bölümü 30 Haziran'da yayınlanmıştı. İstenen başarıyı göremeyen dizi, final kararı aldı. Dizinin başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz rol alıyordu.

Bu sezon atv’nin Süreç Film imzalı dizisi 'Sevmek Zamanı', Öner Arslanel’in imza attığı 'İçimizdeki Ateş' ve son olarak FOX’un 'Gizli Saklı' dizileri erken final yapmıştı.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya'nın kaleme aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. İddialı yaz dizileri arasında gösterilen Seni Kalbime Sakladım, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesini anlatıyor.

