YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi

Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi

ERZURUM HABERLERİ  | 11.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Şenkaya Belediyesi ekipleri tarım arazilerinin sulanması için su bentlerini sulama arklarını iş makinaları ile temizlemeye başladı.Paşalı mahallesinde sağanak yağmurların ardından sel sularının sulama bentlerini yıkması ve arkların kum dolması sonucu Şenkaya Belediyesi ekili alanların susuz kalmaması için sulama bentlerini tamir ediyor, arkları iş makinası ile temizliyor.Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Sağanak yağmurların sele dönüşmesinin ardından Paşalı ve bazı mahallelerimizde sulama bentleri ve arklarını tahrip oldu.

Şenkaya Belediyesi ekipleri tarım arazilerinin sulanması için su bentlerini sulama arklarını iş makinaları ile temizlemeye başladı.
Paşalı mahallesinde sağanak yağmurların ardından sel sularının sulama bentlerini yıkması ve arkların kum dolması sonucu Şenkaya Belediyesi ekili alanların susuz kalmaması için sulama bentlerini tamir ediyor, arkları iş makinası ile temizliyor.
Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Sağanak yağmurların sele dönüşmesinin ardından Paşalı ve bazı mahallelerimizde sulama bentleri ve arklarını tahrip oldu. Kavurucu sıcakların yaşandığı şu günlerde ekili alanlarımız susuz kalmasın diye Şenkaya Belediyesi olarak çiftçilerimizin sulama sıkıntılarını gidermek için iş makinalarımızla temizlik çalışması yaparak arazilerini yeniden suya kavuşturduk. Çiftçilerimizin ve üretim yapan bütün vatandaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
02:44
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:17
Akşam
19:50
Yatsı
21:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Yeni Bölge Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

Aziziye’de cuma namazı hazırlığı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.