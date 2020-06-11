Şenkaya Belediyesi iş makinalarıyla sulama arklarını temizledi

Şenkaya Belediyesi ekipleri tarım arazilerinin sulanması için su bentlerini sulama arklarını iş makinaları ile temizlemeye başladı.

Paşalı mahallesinde sağanak yağmurların ardından sel sularının sulama bentlerini yıkması ve arkların kum dolması sonucu Şenkaya Belediyesi ekili alanların susuz kalmaması için sulama bentlerini tamir ediyor, arkları iş makinası ile temizliyor.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Sağanak yağmurların sele dönüşmesinin ardından Paşalı ve bazı mahallelerimizde sulama bentleri ve arklarını tahrip oldu. Kavurucu sıcakların yaşandığı şu günlerde ekili alanlarımız susuz kalmasın diye Şenkaya Belediyesi olarak çiftçilerimizin sulama sıkıntılarını gidermek için iş makinalarımızla temizlik çalışması yaparak arazilerini yeniden suya kavuşturduk. Çiftçilerimizin ve üretim yapan bütün vatandaşlarımızın her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

