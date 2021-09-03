Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 58. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

KAYNAK: AA

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