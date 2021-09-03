SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

03.09.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 81. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 57'si resmi, 23'ü özel, toplam 80 maç oynarken, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 123 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 58. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 57 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 57 resmi maçın 30'unu kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 99 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'da en fazla süre alan HamsikTrabzonspor'da en fazla süre alan Hamsik
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdıAltay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

G.Saray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı

G.Saray'dan İrfan Can Eğribayat harekatı

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.