SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Şenol Güneş Beşiktaş'a geri dönüyor! Maç sonu açıkladı, sosyal medya yıkıldı

Şenol Güneş Beşiktaş'a geri dönüyor! Maç sonu açıkladı, sosyal medya yıkıldı

15.02.2022 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiası olay oldu. Maç sonu canlı yayına bağlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadelerini kullandı. Sancak'ın açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.

Şenol Güneş Beşiktaş'a geri dönüyor! Maç sonu açıkladı, sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu söyledi.

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş için flaş bir açıklama yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

"Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş haberleri için bir açıklama yapmıştı.

Şenol Güneş sorusuna Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. "Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti." diye konuştu.

SENOL GUNES

ÖNDER KARAVELİ ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI MI OLACAK?

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli ise daha önce iddialara "Şenol Güneş değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu, Önder Karaveli üstünden cevaplamıyorum. Görevi yapan kişi üstünden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var. Beşiktaş'ın maçları var. Kendi adıma, bu tip durumlar yerine oyuna odaklanmak istiyorum." şeklinde yanıt vermişti.

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü!Murat Sancak açtı ağzını yumdu gözünü!
Nihat Özdemir'den flaş yayın ihalesi açıklamasıNihat Özdemir'den flaş yayın ihalesi açıklaması
Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket! Galatasaray Kayserispor maçında ortalığı karıştıran hareket!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Murat Sancak Beşiktaş maçı sonrası isyan etti: Bu hakem eyyamcının teki

Murat Sancak Beşiktaş maçı sonrası isyan etti: Bu hakem eyyamcının teki

Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör...

Gomis'ten al haberi! Yeni teknik direktör...

Tempo hiç düşmedi! Müthiş maçta kazanan çıkmadı

Tempo hiç düşmedi! Müthiş maçta kazanan çıkmadı

TFF'den yayın ihalesi açıklaması

TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı nefes kesti

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.