Şenol Güneş Beşiktaş'a geri dönüyor! Maç sonu açıkladı, sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Beşiktaş'ın yeni hocasının Şenol Güneş olduğunu söyledi.

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş için flaş bir açıklama yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

"Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş haberleri için bir açıklama yapmıştı.

Şenol Güneş sorusuna Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. "Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti." diye konuştu.

ÖNDER KARAVELİ ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI MI OLACAK?

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli ise daha önce iddialara "Şenol Güneş değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu, Önder Karaveli üstünden cevaplamıyorum. Görevi yapan kişi üstünden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var. Beşiktaş'ın maçları var. Kendi adıma, bu tip durumlar yerine oyuna odaklanmak istiyorum." şeklinde yanıt vermişti.

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

