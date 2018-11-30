SPOR

Şenol Güneş: Burada büyük bir iş yaptık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.11.2018 01:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçı için "2-0'ı da, 3-2'yi de biz yaptık. Sonra Allah yardım etti. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor. Dar bir kadroyla geldik, büyük bir iş yaptık" dedi.

Şenol Güneş: Burada büyük bir iş yaptık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Oyuncuların birçoğunun kasıklarında şişkinlik var şu anda. İlk yediğimiz gol ve sonra paniklememiz sıkıntılıydı. Sonra Allah yardım etti. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor'' ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki farkla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam ''Biz bir şey yapmıyoruz, kendiliğinden gelişiyor. Oyuncular ne yapacağını biliyor. Önemli olan oyuncuların ruhunu vermesi. Şu maçta hiçbir oyuncuya bir şey söyleyemem. Dar bir kadroyla geldik, büyük bir iş yaptık'' dedi.

Hafta sonu oynanacak derbiye çok fazla dinlenmeden çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş ''Buradan bir yolculuk yapacağız. Sonra bekleyip bir yolculuk daha yapacağız ve sabah 8'de ancak Türkiye'de olacağız. Sonra Galatasaray için kampa gireceğiz'' şeklinde konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Beşiktaş'ın yediği gol tarihe geçtiBeşiktaş'ın yediği gol tarihe geçti
''Kazanmak için sahaya çıkacağız''''Kazanmak için sahaya çıkacağız''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş sarpsborg şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

O teklif TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı: Plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak

O teklif TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı: Plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Lee Seung-mo'nun maçta boynu kırıldı

Lee Seung-mo'nun maçta boynu kırıldı

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Atletico Mineiro, Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak istiyor

Atletico Mineiro, Galatasaray'dan Maicon'u kiralamak istiyor

PFDK'dan Serdar Aziz'e 3 maç ceza, Mustafa Cengiz'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası

PFDK'dan Serdar Aziz'e 3 maç ceza, Mustafa Cengiz'e 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Burada büyük bir iş yaptık

''Büyük bir iş yaptık''

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Beşiktaş'ın yediği gol tarihe geçti

Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız

''Kazanmak için sahaya çıkacağız''

Hollanda basını, Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı!

Beşiktaş'tan ayrılığı açıkladılar!

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosuna Pepe ve Quaresma dahil edilmedi

Beşiktaş'ta Pepe ve Q7 şoku

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Ryan Babel kadro dışı bile kalabilir!

Yönetici açıkladı! 'Kadro dışı kalabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.