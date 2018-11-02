Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Cyle Larin'in biletini kesti

Şenol Güneş Cyle Larin'in bileti kesti. Takımın golcü eksikliği yaşadığı dönemde sık sık şans bulan Larin beklentileri karşılayamayınca gözden düştü.

Beşiktaş'ta ayrılık

1 / 9 Taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor.

2 / 9 Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde.

3 / 9 Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak.

4 / 9 Şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı oldukça üzgün olan ve ülkesine dönmeyi bile düşündüğü öğrenilen Cyle Larin'in, eski takımı Orlando City ile şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.

5 / 9 Larin'in biletinin kesilmesinde Mustafa Pektemek'in de payı büyük.

6 / 9 Kanadalı oyuncu ile yıllık olarak aynı ücreti kazanan tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor maçındaki üstün performansının yanında Quaresma ile uyumu ve 2 gol atması; yönetimin 1,6 milyon avro maliyeti olan iki oyuncudan birini tercih etmesine sebep oldu.

7 / 9 Larin'in gönderilmesi Beşiktaş'ın yeni golcü transferinde elini biraz daha güçlendirecek.

8 / 9 Devre arasında takıma gol yollarında ciddi katkı sağlayacak bir transfer yapmanın hazırlığında olan yönetimin, golcü takviyesi için ayrılan bütçeye Larin'den gelecek parayı da ekleyeceği belirtildi.