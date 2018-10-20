Şenol Güneş: Ezbere değil, garanti oynayın

"Duran topları savunma konusunda ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Göztepe; Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor gibi takımları mağlup etti. Galatasaray onlara karşı zor kazandı. Hata payı olmayan bir maça çıkacağız. Kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı, yerden garanti oyun istiyorum. Ezbere pas, koşu yok..." Güneş'in ayrıca rakibin skor avantajı yakaladığında bunu kullanan bir takım olduğunu da kaydedip "Ne olursa olsun ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Aksi durumda maç çevirmesi çok zor bir hal alır. Geriye düşersek puan kaybederiz" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın ligin son 4 haftasında 3 galibiyet aldığını da aktarıp şunları dile getirdi:

Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde talebeleriyle kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, ev sahibi İzmir takımının ligin en dişli takımlarından birisi olduğunu hatırlattı. Usta çalıştırıcı, özellikle Yasin Öztekin'e dikkat çekerek, ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda çok iyi bir takıma karşı oynayacakları uyarısında bulundu.

KARA KARTAL ŞUT ÇALIŞIYOR

Kartal, Göztepe ile maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başlarken küçük oyunlar sonrası 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şutla sona erdi.

YOLCULUK BUGÜN

Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşması için bugün yola koyulacak. Saat 12.00'de basına kapalı antrenman yapacak olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirip daha sonra özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek. (FOTOMAÇ)

