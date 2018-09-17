SPOR

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Medel'in yerine Tolgay Arslan'a görev verecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın önceki akşam Yeni Malatyaspor’la oynadığı Spor Toto Süper Lig mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Gary Medel'in yerine Fenerbahçe derbisinde Tolgay Arslan görev yapacak.

Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Medel'in yerine Tolgay Arslan'a görev verecek

Beşiktaş’ın önceki akşam Yeni Malatyaspor’la oynadığı Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Gary Medel, ikinci sarı karttan atılmıştı.

Kırmızı kart sebebiyle 24 Eylül pazartesi Fenerbahçe’yle oynanacak derbide forma giyemeyecek olan Şilili ön liberonun yerine Tolgay Arslan görev yapacak.

Kadıköy’de Kartal’ın orta sahası; Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic’in üzerine kurulacak.

(Fanatik)

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