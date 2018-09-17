Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Medel'in yerine Tolgay Arslan'a görev verecek

Beşiktaş’ın önceki akşam Yeni Malatyaspor’la oynadığı Spor Toto Süper Lig mücadelesinde Gary Medel, ikinci sarı karttan atılmıştı.
Kırmızı kart sebebiyle 24 Eylül pazartesi Fenerbahçe’yle oynanacak derbide forma giyemeyecek olan Şilili ön liberonun yerine Tolgay Arslan görev yapacak.
Kadıköy’de Kartal’ın orta sahası; Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic’in üzerine kurulacak.
(Fanatik)
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