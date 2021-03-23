SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş - Fenerbahçe iddialarına açık kapı!

Şenol Güneş - Fenerbahçe iddialarına açık kapı!

23.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım sorumlusu Selim Soydan, 2022 Dünya Kupası Elemele Grubu'nda Hollanda maçı öncesinde A Milli Takım hakkında açıklamalar yaptı. Selim Soydan, Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği ile ilgili iddialar için ise ''Şenol hoca başladığı işi yarım bırakmaz. Sözleşmesinin sonuna kadar A Milli Takımımız'da kalacaktır'' şeklinde konuştu.

Şenol Güneş - Fenerbahçe iddialarına açık kapı!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Selim Soydan, A Milli Takım'da futbolcular arasında çok iyi bir hava olduğunu söyledi.

"BÜYÜK REKABET VAR"

Hollanda maçı değerlendirmesi yapan Soydan, "Oynadığımız takım çok güçlü bir takım. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Şenol Hoca, Milli Takım'ı sahaya çok iyi hazırlıyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var. Bu çok iyi bir şeydir. Skor tahmini yapamam; ama biz kazanacağız. Bundan eminin ve biz bu gruptan lider çıkacağız" dedi.

NORVEÇ MAÇI NEDEN MALAGA'DA?

Selim Soydan, ''Biz bu gruptan lider çıkacağız. Hedefimiz belli. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Norveç maçıyla ilgili bir oyun yapılıyor gibi geliyor bana. Onlar Cebiltarık'la oynuyorlar, hemen yanıbaşındaki Marbella'da kamp yapıyorlar. Marbella'ya 45 dakika uzaklıktaki Malaga'da bizimle oynayacaklar. Biz ise Hollanda'yla oynadıktan sonra, 5 saat yolculuk yapıp Malaga'ya gidiyoruz. Onlar pandemiyi gerekçe göstererek, Norveç'e dönmüyorlar. Yani bizim eşit olmayan koşullarda maçlara çıkmamız için ellerinden geleni yapıyorlar'' dedi.

ŞENOL GÜNEŞ, FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği ile ilgili iddialar için ise ''Şenol hoca başladığı işi yarım bırakmaz. Sözleşmesinin sonuna kadar A Milli Takımımız'da kalacaktır'' şeklinde konuşarak sözleşme sonrası için Fenerbahçe'ye açık kapı bıraktı. Bu sözler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

"İNANDIĞI OYUNCUYU BIRAKMAZ"

Teknik direktör Şenol Güneş'e övgü dolu sözlerde bulunan Soydan, Beşiktaş'ta istediği kadar forma şansı bulamasa da A Milli Takım kadrosuna Dorukhan Toköz'ün neden seçildiğini şu sözlerle anlattı: "Şenol Hoca bir öğretmen. İnandığı oyuncuları çabuk bırakmaz. Dorukhan Toköz'ü ortaya çıkaran Şenol Hoca'dır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den beIN Sports için ''Be Fair'' açıklaması

Fenerbahçe'den beIN Sports için ''Be Fair'' açıklaması

Şenol Güneş - Fenerbahçe iddialarına açık kapı!

Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?

Fenerbahçe Joshua King transferi için görüşmelere başladı

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Fenerbahçe taraftarları Bielsa için çıldırıyor

Fenerbahçe taraftarları o isim için adeta çıldırıyor!

Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo hamlesi

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Arjantin'den

Mesut Özil gün sayıyor

Mesut Özil gün sayıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.