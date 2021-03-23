Şenol Güneş - Fenerbahçe iddialarına açık kapı!

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Selim Soydan, A Milli Takım'da futbolcular arasında çok iyi bir hava olduğunu söyledi.

"BÜYÜK REKABET VAR"

Hollanda maçı değerlendirmesi yapan Soydan, "Oynadığımız takım çok güçlü bir takım. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Şenol Hoca, Milli Takım'ı sahaya çok iyi hazırlıyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var. Bu çok iyi bir şeydir. Skor tahmini yapamam; ama biz kazanacağız. Bundan eminin ve biz bu gruptan lider çıkacağız" dedi.

NORVEÇ MAÇI NEDEN MALAGA'DA?

Selim Soydan, ''Biz bu gruptan lider çıkacağız. Hedefimiz belli. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Norveç maçıyla ilgili bir oyun yapılıyor gibi geliyor bana. Onlar Cebiltarık'la oynuyorlar, hemen yanıbaşındaki Marbella'da kamp yapıyorlar. Marbella'ya 45 dakika uzaklıktaki Malaga'da bizimle oynayacaklar. Biz ise Hollanda'yla oynadıktan sonra, 5 saat yolculuk yapıp Malaga'ya gidiyoruz. Onlar pandemiyi gerekçe göstererek, Norveç'e dönmüyorlar. Yani bizim eşit olmayan koşullarda maçlara çıkmamız için ellerinden geleni yapıyorlar'' dedi.