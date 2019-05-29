Şenol Güneş: Fransa'ya karşı hücum da yapacağız, savunma da

A Milli Takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki yarın 21.00'de Antalya Stadyumu'nda Yunanistan ile bir hazırlık maçı yapacak. Milli Takım bugün Antalya kampında akşam saatlerinde maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik adam Güneş, dört maçı lig bitiminde almanın doğru olmadığını belirterek, "Hazırlık maçlarında oynatamadığımız ama yeni düşündüğümüz oyuncular var. Aynı şekilde ligin yorgunluğu, sakatlığı, fiziksel zihinsel yorgunluk gibi sıkıntılar gibi yıpranmalar oluyor. Sayıyı fazla tuttuk ki, burada hem antrenman yapıyorsunuz hem de toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa o bakımdan yoğun olmak durumundayız. Tüm bunları yaparken Yunanistan'ı da Özbekistan'ı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"8-10 OYUNCUYU DIŞARIDA TUTUYORUZ"

Oyuncuların yorgun bir ligden çıktığını anımsatan Güneş, dinlenmelerini de sağlamaya çalıştığını aktardı. Güneş, "Aynı zamanda özellikle Fransa ve İzlanda maçının daha performanslı üst seviyeye çıkarmak için, bazılarına iki idman yapıyoruz, bazılarına tek idman yapıyoruz. 8-10 tane oyuncu dışarıda tutuyoruz, onlara belki çalışmayı daha fazla yoğun yapıyoruz. Ozan Kabanlı akşam itibariyle geldi ve ayrıldı, burnunda kırık olduğu için. Ona üzüldük tabii maalesef öyle oldu ama şu anda kadroda sayısal bir sıkıntımız yok" ifadelerinde bulundu.