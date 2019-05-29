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Şenol Güneş: Fransa'ya karşı hücum da yapacağız, savunma da

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 29.05.2019 20:13 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Son Dünya Kupası'nda birinci olan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir ama teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma yapacağız, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Bizim oyun felsefemizde savunma da hücum da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek" dedi.

Şenol Güneş: Fransa'ya karşı hücum da yapacağız, savunma da

A Milli Takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesindeki yarın 21.00'de Antalya Stadyumu'nda Yunanistan ile bir hazırlık maçı yapacak. Milli Takım bugün Antalya kampında akşam saatlerinde maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik adam Güneş, dört maçı lig bitiminde almanın doğru olmadığını belirterek, "Hazırlık maçlarında oynatamadığımız ama yeni düşündüğümüz oyuncular var. Aynı şekilde ligin yorgunluğu, sakatlığı, fiziksel zihinsel yorgunluk gibi sıkıntılar gibi yıpranmalar oluyor. Sayıyı fazla tuttuk ki, burada hem antrenman yapıyorsunuz hem de toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa o bakımdan yoğun olmak durumundayız. Tüm bunları yaparken Yunanistan'ı da Özbekistan'ı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"8-10 OYUNCUYU DIŞARIDA TUTUYORUZ"

Oyuncuların yorgun bir ligden çıktığını anımsatan Güneş, dinlenmelerini de sağlamaya çalıştığını aktardı. Güneş, "Aynı zamanda özellikle Fransa ve İzlanda maçının daha performanslı üst seviyeye çıkarmak için, bazılarına iki idman yapıyoruz, bazılarına tek idman yapıyoruz. 8-10 tane oyuncu dışarıda tutuyoruz, onlara belki çalışmayı daha fazla yoğun yapıyoruz. Ozan Kabanlı akşam itibariyle geldi ve ayrıldı, burnunda kırık olduğu için. Ona üzüldük tabii maalesef öyle oldu ama şu anda kadroda sayısal bir sıkıntımız yok" ifadelerinde bulundu.

"FRANSA'YA HÜCUM DA YAPACAĞIZ, SAVUNMA DA"

Türkiye'nin futbol adına, ekonomi, tesis adına çok mesafe aldığını dile getiren Güneş, diğer yandan Fransa'nın kadrosunun yükü taşıyacak disiplin ve heyecanda olduğunu söyledi. Güneş, "Fransa hem üreten hem yarışan bir takım. Avrupa'da en çok üreten ülkelerden biri Fransa biri Sırbistan, ama 40 tane de ülke ona yardımcı. Fransa uzun yıllardan beri Avrupa'yı besleyen bir ülke. Son Dünya Kupası'nda birinci olan bir takımla oynayacağız. Bu bir tespittir ama teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma yapacağız, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Bizim oyun felsefemizde savunma da hücum da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek" diye konuştu.

"YUNANİSTAN MAÇINDA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Güneş, şu anda düşüncelerinde İzlanda maçı olmadığını belirterek hedefin Fransa maçı olduğunu aktardı.

Güneş, Ozan Kabak yerine alternatif bir oyuncu olup olmadığı sorusuna, "Listemizde 2 tane oyuncu var. Biri Hüseyin diğeri Mert Müldür" bilgisini verdi.
Yarın oynanılacak Yunanistan maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş, "Antalya'da bu sıcakta yaz döneminde taraftarların da birlikte olacağı, takımın da elinden en iyisini yapacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim bu takımın hedefi ve vizyonu var. Herkes milli ruhla en iyisini vermeli" diye konuştu.

CENK TOSUN: KENDİME HOCA TUTUP ÇALIŞTIM"

Milli futbolcu Cenk Tosun ise ikinci devrede az forma şansı bulduğunu ancak ilk iki maçta gayet fit olduğunu gösterdiğini kaydetti. Ekstra idmanlarla daha fazla çalışıp milli takımda her zaman hazır olmayı hedeflediğini aktaran Tosun, "Ben kendime yine hoca tutup kendimi fit tutmaya çalıştım çünkü burası çok büyük bir platform. Milli takım herkese nasip olmaz, buraya herkes coşkulu geliyor, çünkü burada sadece bir kulüp takımı değil bütün ülkemiz için oynuyorsun. O yüzden ben yine fit geldim, idmanlarda da çok iyi çalışıyorum hocam da bana forma şansı verdiğin sürece, elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi.

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