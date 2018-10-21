SPOR

Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı kaybettiklerini ifade ederek, “Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi” dedi.

Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna kazanma arzusuyla başladıklarını ifade ederek, “Oyun kontrolü, yediğimiz gole kadar bizdeydi. Top kaybı sonrası yediğimiz gol rakibin coşkusunu arttırdı. Hücum oyuncularını alarak kendi sahasında kalan bir takım vardı. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Rakip haddini bilerek oynadı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadık. Beklemediğimiz bir 3 puan kaybı oldu. Üzgünüz” dedi.
Puan sıralamasının önemli olmadığını aktaran Güneş, “Puan kaybı olan maçları kazanabileceğimiz maç olarak görüyoruz. Bursa’da, Konya’da da kazanabilirdik. Skora yansımayan pozisyonlar bizi olumsuz etkiledi. 12 puan kaybımız var. Sıkıntılarımızı mazeret olarak kullanmak istemiyorum. Yediğimiz ilk golde rakibe gol attırdık. Goller kaçırdık. Bunun adı yok. Daha kendimize geleceğiz, daha çok çalışacağız. 2-0’dan sonra oyun kontrolü kayboldu, rakibin direnci arttı. Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi” diye konuştu.

“Babel penaltıcı değil”

Oğuzhan’ın kaçırdığı penaltıyı Babel’in neden kullanmadığı sorusunu da yanıtlayan Güneş, “Penaltılara kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltı için her şey söylenebilir. Oğuzhan ilk sıradaki penaltıcımız. Babel zaten penaltı sıralamamızda yoktu. Basit hatalar yaptık. Bizim gibi bir takımın yiyeceği goller değildi” dedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı varRıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var
Beşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yokBeşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Rize'de olay! Şike tepkisiyle ortalık karıştı

Rize'de olay! Şike tepkisiyle ortalık karıştı

Mehmet Ekici'den kötü haber!

Mehmet Ekici'den kötü haber!

Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus VAR'a başvurarak penaltı kararı verdi!

Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus VAR'a başvurarak penaltı kararı verdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var

Beşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yok

Beşiktaş'a ceza şoku! Haftaya yok

Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus VAR'a başvurarak penaltı kararı verdi!

Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus VAR'a başvurarak penaltı kararı verdi!

Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidiyor!

Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidiyor!

Genk’ten Beşiktaş maçı öncesi çok tartışılacak karar

Genk’ten Beşiktaş maçı öncesi çok tartışılacak karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.