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Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler uyuşmayınca kaybediyorsunuz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2018 00:19 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Malmö'ye mağlup oldu. Şenol Güneş, 2-0'lık yenilgi sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler uyuşmayınca kaybediyorsunuz

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Malmö mağlubiyetinin ardından şu sözleri kullandı;

''GOLDEN SONRA OYUNDAN KOPTUK''

Gole kadar zaman zaman top kayıpları yaptık ama rakibe pozisyon vermediğimiz maçta yediğimiz golden sonra oyun koptu. Tepki veremedik. Değişikliklerinde katkı vermemesi şunu gösteriyor ki tam konsantre gelmemişiz buraya. Beklenmedik bir golden ne kadar etkilensen de oyundan kopmaman gerek. Rakibimiz bizden daha çok istedi. Hak ettiği bir galibiyet aldı.

''BENİM EKSİKLİĞİM...''

Ne oyuna giren oyuncular ne oyunda kalan oyuncular kazanma isteği gösteremedi. İyi hazırlayamamışız. Benim eksikliğim. Bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Attıkları şok gol oyun disiplinimizi bozdu. Rakip, son bölümde istediği gibi oynadı. Bu maçın eksikliklerini oturup değerlendireceğiz ama Pazar günü maçımız var. Ona hazırlanacağız.

''EN AZINDAN 1 PUAN İLE DÖNMEMİZ LAZIMDI''

Burada en azından bir beraberlikle dönmemiz lazımdı. Kaybettiğimiz için üzüldük. Gruptaki diğer maç nasıl geçti bilmiyorum. Genk'in yenilmesi de sürpriz sayılabilir. Maçtan önce kurduğumuz hayallerle maçtaki gerçekler uyuşmayınca maçı kaybediyorsunuz.

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