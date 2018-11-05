SPOR

Flaş Karius kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.11.2018 08:20 | Son Güncelleme

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius yediği gollerle tepki toplamaya devam ediyor. Şenol Güneş'in, Genk karşısında Karius'a son bir şans tanıyacağı ve performans düşüklüğünün devam etmesi halinde eldivenleri Tolga Zengin'e vereceği iddia edildi.

Flaş Karius kararı!

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius yediği gollerle tepki toplamaya devam ediyor. Tolga Zengin'den kaleyi teslim alan Alman eldiven şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yaparken tam 16 gol yedi.

Maç başına kalesinde 1.4 gol gören Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı. Siyah-beyazlı file bekçisi sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, "Yediğimiz gol sayısı fazla. Sorunu bir kaleciye yüklemek istemiyoruz ama hepsi önemli. Yeri geldiği zaman da değişiklik yapacağız" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in, perşembe günü Genk deplasmanında Karius'a son bir şans tanıyacağı iddia edildi. Olmazsa kaleyi Tolga teslim alacak.

16 GOL YEDİ

Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da 11 resmi maça çıkan Loris Karius kalesinde 16 gol gördü.

(Milliyet)

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttuBeşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesiRıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş Loris Karius

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Ve Hasan Şaş ilk kez konuştu!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Jordan Theodore'dan şoke eden G.Saray paylaşımı!

Koeman'a olay teklif!

Koeman'a olay teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
karılara msj atmaktan oyununu oynayamıyorki aklı instragramda
tolgaya yazık bu golleri yese şimdi linç edilmişti bizdeki yabancı hayranlığı bu olsa gerek adam hiç bir tarafına uzanamıyor demek uykusuz
kadın kovalamaya gelmiş bu buraya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş Karius kararı!

Flaş Karius kararı!

Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Beşiktaş son 6 resmi maçta savunmayı unuttu

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.