Flaş Karius kararı!

Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius yediği gollerle tepki toplamaya devam ediyor. Tolga Zengin'den kaleyi teslim alan Alman eldiven şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev yaparken tam 16 gol yedi.
Maç başına kalesinde 1.4 gol gören Karius, 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini kapatamadı. Siyah-beyazlı file bekçisi sadece Kayserispor karşılaşmasını gol yemeden tamamlamayı başardı. Ligdeki 8 karşılaşmada 9 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.
Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, "Yediğimiz gol sayısı fazla. Sorunu bir kaleciye yüklemek istemiyoruz ama hepsi önemli. Yeri geldiği zaman da değişiklik yapacağız" ifadelerini kullanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in, perşembe günü Genk deplasmanında Karius'a son bir şans tanıyacağı iddia edildi. Olmazsa kaleyi Tolga teslim alacak.
16 GOL YEDİ
Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Avrupa'da 11 resmi maça çıkan Loris Karius kalesinde 16 gol gördü.
(Milliyet)
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