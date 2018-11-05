Şenol Güneş'in Volkan Babacan'ı istediği iddia edildi

Beşiktaş'ta eski kaleci Fabri'nin ismi gündeme gelirken, teknik direktör Şenol Güneş'in Medipol Başakşehir'in tecrübeli eldiveni Volkan Babacan'ı istediği iddia edildi.
Fulham'da yedek kalan Fabri'nin adı zaman zaman gündeme gelse de bir isim daha konuşulmaya başladı, o da Medipol Başakşehir'in milli eldiveni Volkan Babacan.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yabancı bir kalecidense Volkanla yola devam etme konusunda istekli olduğu gelen bilgiler arasında.
Tecrübeli hoca baskısını sürdürebilirse yönetimin Başakşehir'le masaya oturabileceği bildirildi.
Volkan Babacan Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk 11'de hiç forma giymedi.
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