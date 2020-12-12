Şenol Güneş: Maradona'ya sahip çıkanlar Arda'ya da çıkmalıydı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Kuralar çekildi. Aşının da gelmesiyle Mart'tan sonra biraz daha normale dönmesini bekliyorum futbol ortamının. Umarım Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçiririz. Pandemiyi bütün ülkeler merkeze aldı. Maçlar yoğun, ligler yoğun. Avrupa'da maçlar var. Bizim müsabakalarımız Mart'ta başlayacak. Dünya Kupası elemelerine hazırlanacağız. Mart'ta Dünya Kupası elemesi, Haziran'da Avrupa şampiyonası oynayacağız. Sonradan Eylül ve Kasım'da yeniden Dünya Kupası elemelerine döneceğiz. Tutkuluyuz, coşkuluyuz, sevimliyiz. Kağıt üzerinde kolay ve zor rakiplerimiz olabilir ama her maça kazanmak için çıkmak istiyoruz. Ben maçın fazla olmasından rahatsız değilim ama pandeminin gölgesinde bu daha da fazla tedirgin ediyor. Sadece seyahat değil, sadece kamp değil, sadece otel değil. Çünkü her değiştiğiniz yere adapte olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: "DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR" "Tabii olağanüstü bir durum oldu. Türkiye'de Mart ayında başladı, 11 Mart olabilir. O günden bugüne kadar hala aynı kaygıyla, aynı mutsuzluk içerisinde yaşıyoruz. Sadece ben değil bütün Türkiye, bütün dünya bunu yaşıyor. Belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizliklere alışmaya çalışıyoruz. İlk başlangıcında futbol maçlarının oynatılıp oynatılmaması döneminden daha sonra oynatılmaması dönemine geçtik neredeyse. Bir süre maçları bitirdikten sonra ne olacağı kararsızlığı içerisinde yeniden maçlar başladı. Ama uzun bir ara verildi. Futbolda ben oyunculuğumdan beri hatırlıyorum daha sonra antrenörlük dönemime de baktığımda ligler genelde en fazla 1, 1.5 ay ara verilirken burada ondan çok daha fazla bir süre futboldan uzak kalındı ki yaşamı futbol olan futbolcuların fizik olarak da zihin olarak da dağınık bir dönem geçirdiğini yeniden başladığı zaman da huzur ortamının olmadığı bir dönem geçiriyoruz. Dikkatli olmak gerekiyor. Verilen ve söylenen sözlere dikkat ederek hayatın devam etmesi gerekiyor"

İSTİFA VE ARDA TURAN AÇIKLAMASI! "Ben aşılıyım bu konuda. Maç kaybedildiğinde ben eleştirilirim. Oyuncuya sahip çıktığını düşünenler gerçekten oyuncuya sahip mi çıkıyor yoksa kendisini mi öne çıkarıyor. Öyle olsaydı Maradona'ya sahip çıkan insanlar Arda Turan'a da sahip çıkardı. Maradona ve Pele büyük futbolcular. Ama Arda da büyük. Marka değeri var. Gençken futbolu okuyamıyordum. Sonra üniversite okudum öğrendim. Sonra saçı bozuk dediler, sonra oyunu bilmiyor dediler. Şimdi de parası çok diyorlar. Ben bunların hepsine aşılıyım." "TÜRKİYE GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DAHA İYİ" "2-3 tane başlık söyleyeyim. Birincisi Türkiye 2000'li yıllardan, 1980'li yıllardan çok daha iyi durumda. İyi oyuncularımız, iyi antrenörlerimiz var. Kulüp yapılarımızın değişmesi lazım. Bugünkü koşullara uygun değişimler olması gerekiyor, o ayrı bir konu. A Milli Takım'ın şu anda yapacağı şey, önünde başarılı olmayacak bir turnuvası var bu grubun. Yani kendileri için hedef seçecek çok büyük bir turnuva var. Hayatlarında miras olarak bırakılacak değerler var. Bu Avrupa Şampiyonası'nda oynanacak oyun -oyun çok önemli- ve Dünya Kupası'na katılım. Biz bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bunun için yola çıktık. Bunu yapacağız, birlikte başaracağız. Eleştiride, birlikte olduğu için ben saygıyla karşılıyorum ama kötü niyete de duvar koymak istiyorum. Benim için değil, Milli Takım antrenörü için... Bana asla bir şey yapamazsınız ama Milli Takım antrenörüne yaparsanız ona izin vermem."