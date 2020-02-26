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Şenol Güneş "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması"na katıldı: (2)

İZMİR HABERLERİ  | 26.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

"(Yabancı futbolcu sayısı) Azaltılmasından yanayım. Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli" - "Benim bildiğim kadarıyla Trabzon, Alanya, Sivas ve Başakşehir'in ödemelerinde sıkıntı yok. Bu takımlar kafada. Beni inanıyorum ki 2-3 ay ödeme, onlarda da aynı sorun ortaya çıkacak"

İZMİR (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı futbolcu sayısının azaltılmasından yana olduğunu belirterek, "Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli." dedi.

Güneş, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması" etkinliğindeki konuşmasında, Türk kulüplerinin borcunun her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Tesis yardımı diye alınan paraların yabancıya, transfere harcandığını ifade eden Güneş, "Yabancıya gidiyor ama futbol düzelmiyor. Alınan paralar çözüm olmuyor. Bir üretim yapmamız lazım, iki yabancı sayısını düşürüp kaliteyi çevirmemiz lazım." diye konuştu.

Futbolcu yetiştirmede de planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yabancının kimseye zararı var mı. Var tabii ki. Ben 20 milyon avroya aldığım bir oyuncu varken, bedavaya bir oyuncu gelip de kafa kafayaysa 20 milyonu harcayamam. Benimki anormal iyi oynayacak, vazgeçilmeyecek ama buna rağmen en az parayı o alacak. Ben böyle baktığım sürece üretim yapamam ki, bu örneği güzel yapmamız lazım. X oyuncu oynadı, fazla para alan oyuncu rahatsız oluyor, 'beni bırakın' diyor."

Güneş, kulüp yapılarında sorunlar olduğunu, çok büyük paraların döndüğünü ama sorumlularının ortada olmadığını, borcu yapan başkan ve yönetimin ayrılmasıyla yükün kulübün üzerinde kaldığı bir yapının bulunduğunu vurguladı.

- "Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan"

Güneş, ekonomik nedenlerden dolayı genç oyunculara dönüş yapmak zorunda kalan takımların başarı yakaladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama aynı kulüp bir süre sonra yine aynı şeyi yaptı. Bu kısırdöngüden kurtulamıyor. Yabancı transferine bu yüzden karşı çıkıyorum, bu tek başına yabancıya karşı olmak değil. Üretiyor, tam bir ortama getiriyor, 'biraz daha yol almak için yabancı almam, marka almam lazım' diyor. Aldığımızda gösteriyle karşılıyoruz, gönderirken problemle gönderiyoruz. Puan neden siliniyor Türkiye'de, çoğu yabancıdan."

- "Yabancılara ödemeler lirayla yapılmalı"

Yabancı oyuncuların ödemelerinin dövizle yapılmasına karşı olduğunu, yabancı futbolculara ödemelerin de lira olarak yapılabileceğini aktaran Güneş, "Benim bildiğim kadarıyla Trabzon, Alanya, Sivas ve Başakşehir'in ödemelerinde sıkıntı yok. Bu takımlar (ligde) kafada. Beni inanıyorum ki 2-3 ay ödeme (yapamazlarsa) onlarda da aynı sorun ortaya çıkacak." dedi.

Güneş, Demir Grup Sivasspor'un küme düştüğünü ancak daha sonra geldiği noktanın ortada olduğunu belirterek, bu başarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Yabancı futbolcu sayısının tartışılabileceğini ancak mukavelesi devam eden oyuncuların bulunduğunu, bu nedenle kademeli bir düşüşün yapılabileceğini belirten Güneş, "Azaltılmasından yanayım. Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli." diye konuştu.

- "Ünal Karaman çok başarılı"

Güneş, "çalıştığı futbolcular içinde profesyonelliği en iyi olan futbolcunun" sorulması üzerine teknik direktörlüğünü yaptığı, daha sonra birlikte çalıştıkları Ünal Karaman'ın profesyonel anlamda çok başarılı olduğunu kaydetti.

Ozan Tufan'ın Alanyaspor'dan dönükten sonra Fenerbahçe'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.

Güneş, Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor. Yapmıyor mu, bizim oralarda sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir hedefi olmadığını da belirten Güneş'in, "Benim hocalığımı beğenmeyenler, bana başkanlık teklif ediyorlar." esprisi salonda gülüşmelerle karşılık buldu.

Güneş, yurt dışında oynayan Türk oyuncuların sayısının Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasından dolayı değil milli takımlar ve kulüp takımlarındaki başarılardan dolayı arttığını da söyledi.

(Bitti)

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