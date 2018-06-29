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Şenol Güneş transferleri tek tek açıkladı! Kim gidiyor, kim geliyor?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "Negredo seneye bizimle olmayacak. Bu sezon yolları ayırıyoruz. Ersan Adem Gülüm transferinde sona geldik" dedi. Burak Yılmaz, Aboubakar, Mario Gomez'in transfer iddialarına açıklık getiren Şenol Güneş, Pepe, Vida, Lens, Atiba, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Vagner Love, Cyle Larin ve Talisca ilgili de konuştu.

Şenol Güneş transferleri tek tek açıkladı! Kim gidiyor, kim geliyor?

Beşiktaş'ta Denys Boyko'dan sonra ikinci ayrılık gerçekleşiyor! Dinamo Kiev'le 5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta Ukraynalı file bekçisinden sonra takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor.

Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında "Alvaro Negredo artık bizimle olmayacak. Negredo'yu takımda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim kalır, kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim" ifadelerini kullandı.

PEPE VE VIDA KALACAK, LENS KULÜP BULURSA GİDECEK
'Savunmada Pepe ve Vida ile devam edeceğiz' diyerek oyuncularının takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini belirten Beşiktaş teknik direktörü, "Atiba Hutchinson'ın 1 yıl daha kalmasından yanayım. Jeremain Lens bizim oyuncumuz şu an ama başkanla da konuştum, ekonomik olarak yüksek maliyetli bir oyuncu. Lens de kulüp bulursa gidecek" diye konuştu.

Şenol Güneş'in transferle ilgili diğer çarpıcı açıklamaları şöyle:

ERSAN ADEM GÜLÜM TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ
Krizi çözmek için 'eldeki 15 futbolcuyla hiç konuşmayın, ellemeyin, kalan 5 futbolcuyu satın' dedim. Parasıyla transferi döndürün. Ersan Gülüm dönmek istiyor. Sol ayaklı bir alternatif lazım. Transferde sona gelindi. Hem yardımcılık anlamında, hem abilik yapar. Eli ayağı düzgün. Mitrovic'in gitme durumu var, stoper Fatih kalıyor. Elde yok, antrenmanda yok ya."

BURAK'I ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Sosa gündeme gelmedi, gündeme gelse söylerim. Burak Yılmaz ile ilgili bana gelen bir şey yok, transferle ilgili bir şey yok. Trabzonspor'dan almamızı mümkün değil zaten, finansal olarak mümkün değil. Biz niye Negredo’yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Adriano ya da Babel, 'bana da aynı parayı ver diyor' o zaman. Senin tavan fiyatın belli olmalı. Yüksek para olmazsa Burak gelebilir. Yani Burak'ın parasını karşılayabilirsek."

"ABOUBAKAR ÇOK PARA, GOMEZ ARTIK DÜŞTÜ"
"Aboubakar çok para. Alabilseydik ilk zamanlar alırdık. Gomez de düştü artık. Santrafor arayışında sorun yaşıyoruz. O yüzden Vagner'i tutuyorum. Transfer şu an yavaş gitmiyor. Para yok. Para gitmiyor. Para olsa hemen gidiyor."

GÖKHAN GÖNÜL VE TOLGAY ARSLAN
"Rafael ve Opare gündemde yok. Bir tek Lang'ı düşündük ama o da gitti. İsimlere takılmayın. Gökhan’a da güveniyorum. Bu sene Gökhan Gönül ya oynayacak ya da bırakacak, başka yolu yok. Tolgay'a 'seni oynatmayacağım, teklif varsa git' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. Oğuzhan'la açık açık konuştum, "Asist yapmazsan seni kimse dinlemez" dedim. Tolgay da onun gibi, onun da golü yok."

LOVE KULÜP BULURSA GİDECEK, LARIN'İN EKSİĞİ ÇOK
"Vagner Love kulüp bulursa gidecek. Çok iyi oyuncu, müthiş oyuncu ama tutmadı. Yoksa her tarafı futbolcu adamın. Golcülüğü de var biliyor işi. Ona da söyledim, kulüp bulursan git diye, kalırsa bakarız. Taraftar Larin'i sevdi. Son maçta goller attı. Vagner önünde +1 şu an benim için ama çok eksiği var. Kafa vurmuyor mesela. Sıyırtıyor topu. Çıkıp topa kafayı vurması lazım."

TALISCA TRANSFERİNDE MENAJER İŞİ VAR
"Talisca İngiltere'ye gidecekti ama orada başka işler var. Menajer işleri falan filan. Ben para işinden anlamam. Bu para işi, transfer işi değil sadece."

"DÖRDÜNCÜLÜĞÜ HAK ETMEDİK"
Güven, ruh gibidir, terk ettiği bir yere asla dönmez. Lig şampiyonluğunu kazanamadığımız için üzgünüz. Dördüncülüğü hak etmedik. İstatistiklerde çoğunda birinciyiz. Pozisyon bulmada birinciyiz ama gole çeviremedik. Nihayetinde bir şampiyonluk borçluyuz. Geçen sene iyi değildik, hiç futbol oynamadık diyemiyosun. Futbolculara, başkana, personele tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş Alvaro Negredo

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dua edin 4. oldunuz topmu oynadiniz
İsabet olur
hayırlısı olsun artık
iyi olur
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