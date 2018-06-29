Şenol Güneş transferleri tek tek açıkladı! Kim gidiyor, kim geliyor?

Beşiktaş'ta Denys Boyko'dan sonra ikinci ayrılık gerçekleşiyor! Dinamo Kiev'le 5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta Ukraynalı file bekçisinden sonra takımdan ayrılacak isimler de belli oluyor. Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında "Alvaro Negredo artık bizimle olmayacak. Negredo'yu takımda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim kalır, kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim" ifadelerini kullandı. PEPE VE VIDA KALACAK, LENS KULÜP BULURSA GİDECEK

'Savunmada Pepe ve Vida ile devam edeceğiz' diyerek oyuncularının takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini belirten Beşiktaş teknik direktörü, "Atiba Hutchinson'ın 1 yıl daha kalmasından yanayım. Jeremain Lens bizim oyuncumuz şu an ama başkanla da konuştum, ekonomik olarak yüksek maliyetli bir oyuncu. Lens de kulüp bulursa gidecek" diye konuştu. Şenol Güneş'in transferle ilgili diğer çarpıcı açıklamaları şöyle: ERSAN ADEM GÜLÜM TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Krizi çözmek için 'eldeki 15 futbolcuyla hiç konuşmayın, ellemeyin, kalan 5 futbolcuyu satın' dedim. Parasıyla transferi döndürün. Ersan Gülüm dönmek istiyor. Sol ayaklı bir alternatif lazım. Transferde sona gelindi. Hem yardımcılık anlamında, hem abilik yapar. Eli ayağı düzgün. Mitrovic'in gitme durumu var, stoper Fatih kalıyor. Elde yok, antrenmanda yok ya."

BURAK'I ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Sosa gündeme gelmedi, gündeme gelse söylerim. Burak Yılmaz ile ilgili bana gelen bir şey yok, transferle ilgili bir şey yok. Trabzonspor'dan almamızı mümkün değil zaten, finansal olarak mümkün değil. Biz niye Negredo’yu gönderiyoruz? Denge bozuluyor. Adriano ya da Babel, 'bana da aynı parayı ver diyor' o zaman. Senin tavan fiyatın belli olmalı. Yüksek para olmazsa Burak gelebilir. Yani Burak'ın parasını karşılayabilirsek." "ABOUBAKAR ÇOK PARA, GOMEZ ARTIK DÜŞTÜ"

"Aboubakar çok para. Alabilseydik ilk zamanlar alırdık. Gomez de düştü artık. Santrafor arayışında sorun yaşıyoruz. O yüzden Vagner'i tutuyorum. Transfer şu an yavaş gitmiyor. Para yok. Para gitmiyor. Para olsa hemen gidiyor." GÖKHAN GÖNÜL VE TOLGAY ARSLAN

"Rafael ve Opare gündemde yok. Bir tek Lang'ı düşündük ama o da gitti. İsimlere takılmayın. Gökhan’a da güveniyorum. Bu sene Gökhan Gönül ya oynayacak ya da bırakacak, başka yolu yok. Tolgay'a 'seni oynatmayacağım, teklif varsa git' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. Oğuzhan'la açık açık konuştum, "Asist yapmazsan seni kimse dinlemez" dedim. Tolgay da onun gibi, onun da golü yok."