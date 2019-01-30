Şenol Güneş, Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Güneş, sohbet toplantısında siyah-beyazlı ekipteki son gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Tecrübeli teknik adam, transfer konusunda şöyle konuştu:

Transferde dün Vida işi açıldı. Kapanmıştı. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum.

"QUARESMA %90 GİTTİ"

Ricardo Quaresma % 90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız?

"TOLGAY ARSLAN FENERBAHÇE'YE GİDİYOR"

Tolgay anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper’in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Aldığımızı oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız.

Quaresma ve Babel’in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Daha önceki oyun kötü değildi ama belli bir oyun oynamak zorunda kalıyorduk.

Babel çok iyi bir oyuncuydu. Mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekiyordu.

"ORKAN ÇINAR DÖNMEYECEK"

Orkan’ı beni istedim. Fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık. Orkan Çınar'ın gelen raporları olumsuz. Geri almayı düşünüyorduk ama vazgeçtik. Toparlanması gerekiyor.

Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşmadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.

