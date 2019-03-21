Şenol Güneş: Sadece yarınki maça odaklandık

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni bir döneme başlayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumundayız. Her maçta işimiz zor, her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u tanıyoruz, onlar da bizi biliyor. Yakın ilişkiler içerisindeki ülkeleriz. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Birçok üst ligde oyuncuları var, iyi oyuncular, tecrübeli oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olmasını bekliyorum" dedi. "İYİ OYUNCULARIMIZ VAR" Arnavutluk'un son dönemde oynadığı tüm maçların analizlerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Güneş, "Bütün maçların analizlerini yapmaya çalıştık. Kendi sahamızdaki hazırlık maçında da onlara kaybetmiştik. Bunlar geçmişte kaldı. O kadrodan 13 tane oyuncuları kadroda var, bizde çok değişim oldu. Defansta kesici oyuncuları var, ileride hızlı oyuncuları var. Yetenekli aynı zamanda da tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğümüz oyunu oraya getirebilmek. Biz buna çalışacağız, iyi oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM AYRI BİR ŞEY" Milli takımın ortak bir değer olduğunu belirten Güneş, "Milli takım ayrı bir şey. Tüm oyuncuların takımları var, milli takım ortak değerimiz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Bu tip maçlar, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupaları, katılamadığınız zaman ara açılıyor. Katılmanız gerek. İlk gün ne heyecanım varsa, her maçta aynı heyecanım var, takımda da bu var. Bunlar tecrübe ister, bu tecrübe de var bu takımda. Rakibin her türlü oyun tarzına karşı hazır olmalıyız. Her şeyimiz maç kazanmaya dönük. Bizler çalıştık, inşallah karşılığı iyi bir sonuçla gelir bize" diye konuştu. "RAKİPLERE BAKMIYORUZ, HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ" Gruptaki her maça kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andorra herkesten üç puan almak istiyoruz. Sadece yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak, rakibimize saygı duyuyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Rakiplere bakmıyoruz. Bu maça da, Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız."