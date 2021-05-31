Şenol Güneş: Salı akşamı açıklayacağım

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İtalya farklı bir maç. Ancak önde baskıyı daha iyi yapmamız lazımdı. Fizikli ve temaslı oynayan bir takımdı, bazen sertlik de oldu. İyi bir maç oldu, bütün herkese şans verdik. Kazanmak istiyorduk. Gol de yiyebilirdik, atabilirdik de. Topu yavaş çeviriyoruz. Duran toplarda eksikler var. Bunda değişik kadroların da etkisi var. Oyuncularımızı görmek istedik ve sakatlık olmadan çıkmalıydık. Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorlandı kendini. İrfan Can Kahveci sakatlıktan çıktı. Aynı şey Abdülkadir Ömür için geçerli. Merih Demiral'ı riske etmedik. Ozan Kabak sakatlıktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalıydık. İstenilen seviyede değiliz. Kadroya almadığımız oyuncular da var. İdman temposu olarak onları da hazırlamalıyız. Sonra yüksek tempoya çıkarız.

Kadrodan ayrılacak 4 oyuncu için yarın akşam karar vereceğiz. Son ana kadar bekleyeceğiz. Onun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil.

Halil bugün iyiydi. Rıdvan geçen maça göre daha rahattı ama hala gideceği bir mesafe var. Dorukhan çok işimize yarayabilecek alternatif bir oyuncu gibi duruyor."

