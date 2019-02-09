Şenol Güneş, sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek

Salı akşamı Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Şenol Güneş’in yaptığı toplantının sonucu belli oldu…

Beşiktaş'ta flaş toplantı

Buna göre Şenol Güneş, sezonun bitimiyle beraber milli takım teknik direktörü olacak.

Orman ve Demirören’in üzerinde anlaşamadığı konu ise Güneş’in görevine tam olarak ne zaman başlayacağı.

Demirören, Güneş’i hemen istedi. Orman sezon sonunu işaret etti.

Başkan Demirören, Mart’ta Avrupa Şampiyonası elemelerinin başlayacağını belirterek, Güneş’in hem Beşiktaş’ı hem de milli takım çalıştırması talebinde bulundu.

Güneş bu fikri onayladı. Orman ise soğuk baktı.

Toplantıda bir başka düşünülen konu ise Güneş’in milli takıma geçtiğinde yardımcılığını yapacak olan ismin Mart başlayacak eleme maçlarında Türk Milli Takımı'nın başında olması.

Şenol Güneş, milli takıma eski yardımcısı Tamer Tuna ile beraber gidecek…

Tuna’nın yanı sıra uzun yıllardır beraber çalıştığı Şeref Çiçek ve İspanyol kondisyoner Miguel Peiro’da milli takımın yolunu tutacak.