Şenol Güneş'ten A Milli Takım ve Beşiktaş açıklaması: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Başardığımız her işi birlikte yaptık. Başarısızlığı kimseyle paylaşmam, başarıyı herkesle paylaşırım. Başardığımız her şeyi tüm camia olarak yaptık. Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Sorunlarımızdan şikayetçi olmak ve bunu insanların önünde tartışmaktan ziyade çözmeye çalıştım. Kişiliksiz adama kim saygı gösterir. Öyle görüntü verdiysek de bunu düzeltmek için elimden geleni yaparım. Bizdeki felsefe bu. Sebeplerden sonuca gitmek yerine, sonuçlardan suçlu aramak huyumuzdur.

Beşiktaş'taki sürecin değişim süreci olduğunu düşünüyorum. Real Madrid, son 3 Avrupa şampiyonluğunu aldı. Bu kez elendi. Değişim her yerde var. Başkanla fikir ayrılıklarımız olabilir. Oyuncuyla farklı fikirimiz olabilir. Oynatmam, kadroya almam. Görüş ayrılığı vardır. Olabilir. Benim Fikret Orman ile ne gibi bir kavgam olabilir? Başkan beni yönetiyor! Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır.

Bana yazı geldi, 2 maçlığına A Milli Takım'a gideceğim. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu. Milli takım çağırınca gitmek zorundasın. Milli seferberlik gibi. 'Gitmezsem ceza alır mıyım?' dedim. "Evet" dediler. Yeni bir şey daha öğrendik. Milli takımda şu önümüzdeki 2 maçta yenilik yapmayı düşünmüyorum. Bu bir görevdir. Görevimi yapacağım. Bir beklenti değildir.

Ben gideceğim herkesin ayağına. Neler nasıl yapılmalı her şeyi konuşacağız. Ben olabildiğince kendimi frenlemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da, Galatasaray'a da gideceğiz. Türk Milli Takımı her yere gider, her şeyi yapar. Burada görev yapan kişi de herkese kucak açar.

Ben tekrar milli takıma geleceğimi planlamadım. Planlamışsam helal olsun bana. 17 sene oldu. İnşallah Dünya Kupası'na katılırım. Bu sefer kazanırız. Niye 3. oldu diyenlere de cevap olur. Dua edin bu akşam, kabul olur. Hayat, ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz."

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Şenol Güneş, 'Beşiktaş'tan 2 milyon Euro alacağınız mı var?' sorusuna "Bunu konuşmayı doğru bulmuyorum. Burada bir değer koyuyorsunuz; maddi ve manevi ama maddi yaralanmadan çok öyle bir yaralanma yaşıyorsun ki 10 milyon da versen geri alamazsın. Onlara hakkımı helal etmiyorum" cevabını verdi.