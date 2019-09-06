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Şenol Güneş'ten Andorra maçı, yabancı sınırı ve Fatih Terim sözleri

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. 'Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz' diyen Güneş'in gündeminde yabancı sayısı ve Fatih Terim'e verilen ceza da vardı.

Şenol Güneş'ten Andorra maçı, yabancı sınırı ve Fatih Terim sözleri

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesi öncesi teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
"Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor.

ORTA SAHADA DAHA TEKNİK OYUNCULAR OYNAYACAK
Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay yok, herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum. Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak.

ANDORRA DİNAMİK BİR TAKIM
Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum. Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı. Andorra'nın 85 bin nüfusu var, en uzak yeri 40 km. Para birimi euro, bunları da ek bilgi olarak vereyim.

YABANCI SAYISI VE FATİH TERİM AÇIKLAMASI
Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben 'Galatasaray neden 11 yabancı oynattı?' demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım'a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım. Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız."

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş andorra fatih terim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hocanın derdi milli takım nasıl başarılı olur derdinde biride çıkmış ortalığı bulandırna derdinde şenol hoca bişey desede fatih hocada cevap versede daha çok ceza aldırsak derdinde şenol hocayla alakasını ne alaka derdimiz avrupa kupasına gitmek suyu bulandırma derdi olanlara
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