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Şenol Güneş'ten Arnavutluk maçına sürpriz 11'i

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası maratonuna cuma günü başlayacak olan A Milli Takım’da yeni teknik direktör Şenol Güneş’in Arnavutluk maçındaki 11'i şekillendi.

Avrupa Şampiyonası maratonuna cuma günü başlayacak olan A Milli Takım’da yeni teknik direktör Şenol Güneş’in kafasında ideal 11’i belirlediği öğrenildi.

İşte maç kadrosu

Mert Günok

Mert Günok

Gökhan Gönül

Gökhan Gönül

Ozan Kabak

Ozan Kabak

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Mahmut Tekdemir

Mahmut Tekdemir

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz
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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı arnavutluk şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hasan Ali Fenerbahçe de ne Hayri varki Milli takıma faydası olsun
Çoğunluğu genç,güzel bir kadro.Takımıza ve Şenol Güneş'e başarılar dilerim.Hüseyin Oğan
Yakında prim için birbirlerini vururlar, kadroda sadece Arda eksik.
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