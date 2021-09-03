Şenol Güneş'ten eleştirilere yanıt geldi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cebelitarık ile oynayacağımız maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

İki maçta kaybedilen 4 puanın üzdüğünü belirten teknik adam, "Cebelitarık grupta puanı olmayan tek takım. Hızlı başladık, iki favoriden 6 puan aldık, favori görünmeyen diğer iki takıma 4 puan kaybettik. Oyun olarak beraberliği hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Özellikle son maçta pozisyon yokken yediğimiz bir gol var, bize şok etkisi oldu. Farklı bitmesi gereken maçı beraberlikle bitirdik. Her 3 puan önemli, averaj da önemli. Letonya ve Karadağ maçlarında kazanamayarak hem puan, hem averaj kaybettik. Yine de lideriz, kazanıp Hollanda ile farklı bir maç oynayacağımızı düşünüyoruz. Kapanan takıma etkili olmamız gerekiyor, suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun 3 puan için çalışacağız." dedi.

"MİLLİ TAKIM'DA SAYGISIZLIK OLMAZ"

Kendisine yapılan eleştirilere ne yanıt vereceği sorulan Şenol Güneş, "Maçımızı çıkıp oynayacağız, maç için hazırlanıyoruz. Kim ne derse desin, hedefimiz işimizi iyi yaparak 3 puanla ayrılmak. Eleştirileri dikkate alarak son 15-20 dakikayı izledim, tekrar izleyip eleştiriyorlarsa bilmiyorum. Skor üzerinden yapıyorlarsa, ben kazanınca da övgü beklemiyorum. Futbol böyle bir olay, dün akşam İsveç - İspanya maçını izledim, son 15 dakikada İspanya 18 üzerinde oynadı ama 2-1 kaybetti İspanya. Futbolun bu tarafı da var, bazen oyunun karşılığını alamazsınız. Bazen hiç oynamazsınız, eleştiri alırsınız, Avrupa Şampiyonası'nı öyle değerlendirdik. Karadağ maçını öyle diyemem, az hata var ama pahalıya mal olan hatalar var. Milli Takım'da tartışmayı doğru bulurum, saygısızlığı doğru bulmam. İyi günde de kötü günde de bu takım herkesin takımı. Makul olmak, doğru yol göstermek lazım. Karadağ maçını alsaydık, aynı eleştiriyi yapanlar sevgisizlik ve haklı eleştirileri devam ettirebilirlerdi ama böyle bakmazdı. Sonuç üzerinden gitmeyi seviyoruz, benim üzerinden giderek yarınki maçı geçmeyi doğru bulmam. Üzülme zamanı değil, işimizi yapma zamanı. 5. maçımızı oynayacağız, şu anda lideriz, tam tersi de olabilirdi, beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı. Kendimi de savunmak istemiyorum, en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yapmadığımız zaman görüyorsunuz, eleştiriyorsunuz, buna saygı duyarım, ben de işimi yapacağım." cevabını verdi.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Takımda değişiklikler olacağını kaydeden deneyimli hoca, "Çağlar ya da Ozan'dan birini kullanırım diye görünüyor, Çağlar'ı büyük ihtimalle oynatacağım. Bazı değişiklikler olacak." diye konuştu.

