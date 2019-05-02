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Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi yorumu: Güzel, dostane bir maç olsun

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.05.2019 22:34 | Son Güncelleme

Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız. Güzel, dostane bir maç olsun. Keyif alalım" dedi.

Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi yorumu: Güzel, dostane bir maç olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beINSports'un 'Yılın Süperleri' ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gecede ödül alan isimleri tebrik eden Şenol Güneş, "Öncelikle beINSports'u kutluyorum. Futbola verdiği maddi ve manevi desteği biliyoruz. Oldukça pahalı olan, hem ilgisiyle katkı yapan bir kurum. Bu işi yapan kişiler ve kurumlar olarak da bizlerin de daha dikkatli olup, bu pastanın büyümesi için çalışmamız gerekiyor. Bu geceyle ilgi de ödül verenleri de alanları da kutluyorum. Asıl önemli olan bu işi yapanların fair-play içerisinde en güzel şekilde sunumunu yapması. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ödül alanlara, alacak olanlara tebriklerimi sunuyorum. beINSports'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GÜZEL, DOSTANE BİR MAÇ OLSUN"
Hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Lig bir maraton. 30'uncu haftayı tamamladık. 4 hafta, 4 önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu an Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş Galatasaray

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