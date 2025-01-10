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Şenol Güneş'ten serzeniş! "Bize yakışmıyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.01.2025 17:50
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bulundukları yerin kendilerine yakışmadığını belirterek üst üste maçlar kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş'ten serzeniş! "Bize yakışmıyor"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak takımla birlikte pasta kesip fotoğraf çektirdi.

Şenol Güneş, 10 Ocak Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Emek verdiniz. Uzun yıllar sonra emeğinizin karşılığını almak için sendikal haklara da kavuşursunuz. Mesleğe emek verenler, kurumlarına sahip çıksınlar ve iyi-kötüyü ayıralım. Her meslekte buna ihtiyaç var. Bizim yaptığımız işi kamuoyuna aktaran kişiler olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi ekonomik tarafı olması nedeniyle popüler yönü olan bir meslek futbol. Her alandan insanlar buralara girebiliyor ama siz her gün buradasınız. Gönül veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bizde de böyle. İşin değeri arttıkça, işin içine girdikçe bu işe zarar verenler de olabiliyor. Umarım hep birlikte hakemler, oyuncular, antrenörler, yöneticiler ve taraftarların olduğu bir düzende, bu işten nemalanmak isteyenlerin kurumlara zarar verdiğini görüp engel olabiliriz. El birliği içinde emek verenleri ön plana çıkarıp gençlerimizi de desteklememiz gerekiyor" dedi.

"BİZE YAKIŞMIYOR"

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Draguş'un sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığını belirten bordo-mavililerin teknik direktörü, "Saviç ve Okay takımla birlikte çalışmalara başladı. Okay biraz daha önde, iyi durumda. Onun dışında sakatlığımız yok. Ufak tefek rahatsızlıklar oluyor ama maça yansıyan bir sakatlığımız yok. Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladık ama ligde bulunduğumuz yer bize yakışmayan bir yer. Sahamızda maç kazanmamıza rağmen dışarıda ve içeride bir seri yakalayamadık. Umarım bu lig maçıyla üst üste iki galibiyet almış oluruz ve sonrasında ligde bir seri yakalamış oluruz, bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar geliriz. Asıl hedeflerimizden biri kadromuzu oluşturmak. Pazar gününden sonra resmi olarak katılanlar olabilir, gidenler de olabilir. 13 Ocak'ta transfer dönemi başlayacak. Sivasspor maçında belki yeni gelenleri değerlendirebiliriz ama şu an itibarıyla gündemimizde Antalyaspor maçı var" diye konuştu.

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Şenol Güneş
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