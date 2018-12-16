Şenol Güneş: Yıldırım Demirören ile görüştüm

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bizim için başlangıçta zor bir maçtı. İyi bir rakipti, son 3 maçını kazanmıştı. Sahamızda kazanmak için başlamak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi olmadı” dedi.

Kendi sahalarında 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, “Oyunun kontrolünü zaman zaman rakibe verdik. Gol yemememiz gereken pozisyonda gol yedik. Zamanlama hatası yaptık. Rakibin moralini artırdı bu durum. İkinci yarı attığımız taçla gol yedik. 2-0 geriye düşmek kötüydü ama oyuncularım direncini ortaya koyarak 2-2’ye getirdi. İptal olan gol ofsayt diyorlar, izlemedim henüz. O olmasaydı daha iyi olurdu. Oyunun hızı artmıştı o arada. Gol iptal olunca yavaşladık biz de, taraftarlar da. Belki olmasa daha çok baskı yapıp 3’üncü golü de bulurduk. Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda 1 puan avantaj, bizim için ise 2 puan kayıp” ifadelerini kullandı.

“KARARLAR MAÇTAN ÖNCE VERİLİR, MAÇTA UYGULANIR”

Kadro konusunda soru işaretlerinin olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. 3 gün önce kadroda olmayan oyuncular vardı. Neden kadroda yoklardı? Lens yoktu, Adriano yoktu. Soru işaretlerim vardı. İdman yapmadan, 2 gün önce yaptıkları idmanla sahaya sürmeniz gerekiyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Adriano oynamasına rağmen performans olarak altındaydı. Gökhan’ı hücumda kullanabilirdik. Bir de Ricardo ile oynamaya çalışıyorduk orta alanda. Caner sürekli pozisyona girdiği için, Güven’i aldık. Defansta rakibin çıktığı pozisyonda daha gayretli olsaydık farklı olurdu. Lens’in temposunun düşmesi de etkiledi bizi. Bir olumsuzluk olmadı. Geçen maçta Larin girdi, iki pozisyondan birini atsa farklı düşünürdük. 10-15 gündür idman yapmayan Lens, Caner yine de iyiydi. Ama Caner’in bu yapısı var. Ricardo da aynı şekilde. Bir de atılmıştı geçen maç. İki oyuncu kullanacağınız maç değildi. Dorukhan’ın ağrısı vardı ama oynadı. Bu tip analizleri siz yapın, ben sadece değerlendirme yapıyorum. Tercihleri de böyle oyuncu üzerinden yapıp değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bana kalırsa defansta zorlandık. Onların kalecileri daha çok kurtardı” şeklinde konuştu.