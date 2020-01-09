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  4. Şenol Güneş'ten Trabzonspor kampına ziyaret

Şenol Güneş'ten Trabzonspor kampına ziyaret

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.01.2020 20:40 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

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