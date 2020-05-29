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Sepaş Enerji aboneleri ek hizmet ücreti olmadan faturalarını ödeyebilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki Sepaş Enerji aboneleri, , “Faturamatik Premium Hizmet Noktaları”nda faturalarını ek hizmet ücreti olmadan faturalarını ödeyebilecek.Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de milyonlarca vatandaşın elektrik enerjisi ulaştıran Sepaş Enerji aboneleri fautra öderken ek ücret ödemek zorunda kalmayacak.

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki Sepaş Enerji aboneleri, , “Faturamatik Premium Hizmet Noktaları”nda faturalarını ek hizmet ücreti olmadan faturalarını ödeyebilecek.
Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de milyonlarca vatandaşın elektrik enerjisi ulaştıran Sepaş Enerji aboneleri fautra öderken ek ücret ödemek zorunda kalmayacak. Bu kapsamda Sepaş Enerji “Faturamatik Hizmet Noktaları”nın tüm yetkilerini “Faturamatik Premium Hizmet Noktaları”na devretti. Vatandaşlar, Faturamatik Premium Hizmet Noktaları”nda faturalarını ödeyerek ek ücret vermek zorunda kalmayacak. 1 Haziran tarihinden itibaren Faturamatik Hizmet Noktaları’ndan yapılan ödemeler ise Sepaş Enerji güvencesi altında olmayacak.
Konu ile ilgili Sepaş Enerji’den yapılan yazılı açıklamada, “Faturamatik Ödeme Kuruluşu A.Ş ile devam eden iş birliğimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, tüm ‘Sepaş Enerji Yetkili Faturamatik Hizmet Noktalarıénın yetkileri, éFaturamatik Premium Hizmet Noktalarıéna devredilmiştir. Söz konusu tarihten itibaren, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki Sepaş Enerji aboneleri, fatura bedellerini ek hizmet ücreti olmadan Faturamatik Premium Hizmet Noktaları’ndan ödeyebileceklerdir. Faturamatik Premium Hizmet Noktaları’nın açık adreslerine, web sitemiz, 444 5 186 numaralı çağrı merkezimiz ve tüm Müşteri Hizmetleri Merkezimiz aracılığıyla ulaşabilecektir. 1 Haziran 2020 günüyle birlikte, Faturamatik Premium Hizmet Noktası dışında kalan faturamatiklerden gerçekleştirilen ödemelerin, Sepaş Enerji güvencesinde olmayacağının altını çizeriz. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, daha önce yetkili olarak elektrik faturası tahsilatı yapan Sepaş Enerji Yetkili Faturamatik Hizmet Noktaları’ndan, kurumumuza ait tabela ve benzeri tüm görsellerin kaldırıldığını belirtiriz” ifadelerine yer verildi.
Diğer ödeme kanallarında herhangi bir değişiklik yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, “Söz konusu değişiklik sadece Sepaş Enerji Yetkili Faturamatik Hizmet Noktaları için geçerli olup, diğer ödeme kanallarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Müşterilerimiz elektrik faturalarını her zaman olduğu gibi web sitemizden online olarak, anlaşmalı bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek, bu bankaların gişe, ATM veya internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak veya tüm PTT gişelerinden de ödemeye devam edebileceklerdir” açıklamaları yer aldı.

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