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Sepaş Enerji’den bilgi güncelleme çağrısı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sepaş Enerji, abonelerine bilgi güncelleme çağrısında bulundu.Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji tüketicilerine abonelik bilgilerinin güncellenmesi için bilgi verdi.

Sepaş Enerji, abonelerine bilgi güncelleme çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji tüketicilerine abonelik bilgilerinin güncellenmesi için bilgi verdi. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, yeni abonelik veya abonelik iptali gibi işlemlerde güncel bilgilerin Sepaş Enerji’ye bildirilmesi gerektiğini açıklanırken, "Adres değişikliğinde bulunan tüketiciler, aboneliği kendi üzerlerine almaları ve ayrıldıkları yere ait aboneliği de iptal ettirmelerini istiyoruz. Aksi halde, aboneliğin bir başkası tarafından usulsüz biçimde devam ettirilmesine bağlı olarak, fatura borcu başta olmak üzere pek çok sorun yaşanabilmektedir. Bir başkasına ait aboneliğin kullanılması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili abonelikle alakalı bilgi alınamayacaktır” denildi.
Abonelik bilgilerini henüz yenilememiş olan müşteriler internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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