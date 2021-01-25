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Sepaş Enerji’nin çağrı merkezi aramaları 2020’de yüzde 24 arttı

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Sepaş Enerji Çağrı Merkezinin aranma oranında 2020’de yüzde 24 artış yaşanırken, şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında ise yüzde 93’lük başarı kaydedildi.Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, 2020’ye ait çağrı merkezi istatistiklerini açıkladı.

Sepaş Enerji Çağrı Merkezinin aranma oranında 2020’de yüzde 24 artış yaşanırken, şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında ise yüzde 93’lük başarı kaydedildi.
Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, 2020’ye ait çağrı merkezi istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, yıl boyunca çağrı merkezine yapılan arama sayısı 670 bin oldu. Pandeminin etkisiyle çağrı sayısında yüzde 24’lük bir artış olmasına rağmen şikayetlerin ilk iletişimde çözüme ulaşma oranında yüzde 93’lük başarı kaydedildi. Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığıyla elektrik faturası ödemeye olanak sağlayan entegrasyon sayesinde 2020’nin ikinci yarısında çağrı merkezini arayarak yapılan fatura ödemelerinde de artış sağlandı.

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