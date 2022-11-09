Sepp Blatter: 2022 Dünya Kupası'nı Katar'a vermek hataydı

Bir yolsuzluk skandalı nedeniyle altı yıl futboldan men edilmeden önce 1998'den 2015'e kadar FIFA'nın başında bulunan Blatter, temmuz ayında suçlamalardan aklandıktan sonra ilk röportajını verdi.

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter, Dünya Kupası'nı Katar'a vermenin bir "hata" olduğunu iddia etti.

"2022'Yİ ABD'NİN ALMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA GERÇEKTEN ANLAŞMIŞTIK"

Blatter, İsviçre'deki Tages-Anzeiger'e verdiği demeçte, "2018 Dünya Kupası'nı Rusya'nın ve 2022'yi ABD'nin alması gerektiği konusunda gerçekten anlaşmıştık. Uzun süredir devam eden iki siyasi muhalif Dünya Kupası'na arka arkaya ev sahipliği yapmış olsaydı, bu bir barış jesti olurdu." dedi.

"TABİİ Kİ BİR HATAYDI AMA İNSAN HAYATTA BİRÇOK HATA YAPAR"

Sepp Blatter, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin bir hata olduğunu ilk kez iddia etmiyor. 2014'te, "Evet, tabii ki bir hataydı ama insan hayatta birçok hata yapar. Katar'a ilişkin teknik rapor havanın çok sıcak olduğunu açıkça söyledi ancak yürütme komitesi büyük bir çoğunlukla Katar'da oynamaya karar verdi." demişti.



