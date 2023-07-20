Serap Paköz'den "Kadın yaşlanmıyor" yorumuna bomba yanıt

Sunucu Serap Paköz son olarak İbrahim Tatlıses'e tepkisiyle gündeme gelmişti. Sık sık son hali ile sosyal medyada gündem olan Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi.

Serap Paköz son olarak eski halini paylaşınca adından söz ettirdi. Sunucunun son hali ve eski hali üzerine bazı takipçilerin 'gençleşip güzelleşmiş' yorumlarında bulunurken bazıları da bu durumu eleştirdi.

Bir takipçi ise "Kadın yaşlanmıyor" deyince Serap Paköz bu yoruma "Bayağı yaşlanmışım be iki gözüm" yorumunda bulundu.





