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Serap Paköz'den "Kadın yaşlanmıyor" yorumuna bomba yanıt

20.07.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'e söylediği sözlerle gündeme gelen sunucu Serap Paköz son hali ile adından söz ettirdi. Ünlü sunucu bir takipçisinin "Kadın yaşlanmıyor" sözlerine bakın ne yanıt verdi.

Sunucu Serap Paköz son olarak İbrahim Tatlıses'e tepkisiyle gündeme gelmişti. Sık sık son hali ile sosyal medyada gündem olan Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi.

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Serap Paköz son olarak eski halini paylaşınca adından söz ettirdi. Sunucunun son hali ve eski hali üzerine bazı takipçilerin 'gençleşip güzelleşmiş' yorumlarında bulunurken bazıları da bu durumu eleştirdi.

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Bir takipçi ise "Kadın yaşlanmıyor" deyince Serap Paköz bu yoruma "Bayağı yaşlanmışım be iki gözüm" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Serap Paköz İbrahim Tatlıses söyledi

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