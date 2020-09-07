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Seray Kaya Kuruluş Osman ile ekrana dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkat çeken Seray Kaya yeni sezonda Kuruluş Osman dizisine dahil oldu. Kaya geçtiğimiz günlerde vertigo olduğunu söyleyerek hayranlarını korkutmuştu.

Seray Kaya Kuruluş Osman ile ekrana dönüyor!

Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkat çeken Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Kaya yeni imajıyla gündem olmasının ardından vertigo olduğunu söyleyerek hayranlarını üzmüştü.

Seray Kaya şu sıralar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon "Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı" filminde de rol alan Seray Kaya, bu sezon Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu ekranların en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Bahtiyar Engin ve Emin Gürsoy’un da rol alacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

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