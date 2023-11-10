Seray Sever bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sever Kasım ayında denize girdi ve bikinisiyle poz verdi.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 18 ay önce doğum yapan Sever'in formda hali de dikkatlerden kaçmadı.





