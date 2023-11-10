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Seray Sever bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Fit hali dikkat çekti

10.11.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Son olarak İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yapan Seray Sever, geçtiğimiz yıl ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim son paylaşımıyla gündem oldu. Kasım ayında denize giren Sever bikinisiyle poz verdi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğunu yaşadı.

eşi ve çocukları

Şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sever Kasım ayında denize girdi ve bikinisiyle poz verdi.

Seray Sever PAYLAŞIM

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 18 ay önce doğum yapan Sever'in formda hali de dikkatlerden kaçmadı.

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