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Seray Sever'in babası Tamer Sever hayatını kaybetti! Seray Sever'in babası neden öldü?

08.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seray Sever'in babasından kötü haber geldi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle entübe edilen Tamer Sever hayatını kaybetti! Seray Sever sosyal medya hesabından bugün babasıyla pozunu paylaşmış ve paylaşıma Ajda Pekkan'ın 'Mucize' şarkısını eklemişti.

Seray Sever'in babası Tamer Sever hayatını kaybetti! Seray Sever'in babası neden öldü?

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlarken babasıyla ilgili kötü haberi veren Seray Sever dua istemişti. Seray Sever'in babasından kötü haber geldi.

Seray Sever'in 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede entübe olan Tamer Sever’in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Seray Sever bugün babasıyla bir pozunu paylaşmış ve Ajda Pekkan'ın Mucize şarkısını fotoğrafa eklemişti.

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BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Seray Sever doğum gününde ise dua istemişti. Sever "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandiline denk geldi. Tüm dualarım şu an Bodrum Acıbadem hastanesinde entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur" demişti.

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Seray Sever
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