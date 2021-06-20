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Seray Sever'in tekne paylaşımına beğeni yağdı

20.06.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapan Seray Sever hafta sonu soluğu tatilde aldı. Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektiği videoyu paylaşınca beğeni topladı.

Seray Sever'in tekne paylaşımına beğeni yağdı

Bir süredir 'Doya Doya Moda' adlı moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever bikinili haliyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve sunucu Seray Sever, kendisinden on yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne sefası yaptı.

Sever eşinin isteklerini kameraya alırken bir yandan da siyah bikinisiyle teknede boy gösterdi.

Ekran Alıntısı

Seray Sever'in kendisinden 10 yaş küçük eşiyle çektiği videoyu paylaşırken paylaşımı yoruma kapaması da gözlerden kaçmadı.

Seray Sever eşi ve kardeşi Soner Sever ile güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eray Sünbül Seray Sever
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