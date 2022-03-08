Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Seray Sever Doya Doya Moda adlı yarışmada jüri üyeliğinde bulundu. 2018'de Eray Sünbül ile hayatını birleştiren Seray Sever O Şimdi Asker, Banyo, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım gibi filmlerde oyunculuk da yaptı. İşte Seray Sever'in hayatı...

SERAY SEVER KİMDİR?

27 Şubat 1973 doğumlu Seray Sever 49 yaşındadır. Seray Sever Doğuş Koleji'nde lise eğitimi aldı. Öğrenimi esnasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde dereceye girdi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü tamamladı.

Yıllar boyu televizyon ekranlarında yer alan ve birçok projeyi yürüten Seray Sever 2006'da Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" isimli albümü yayınladı. Bu albümdeki İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar isimli şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008'e gelindiğinde dizi, reklam, sinema, TV programları işlerinde yer almaya başladı.

Yıllar boyu birçok programın sunuculuğunu yapan Seray Sever Doya Doya Moda, Gel Konuşalım, Her Şey Dahil, Sabahın Körü, Seray Sever ve Erkekler gibi projelerde yer aldı. Ayrıca Sever, klip çalışmalarında da bulundu.



