MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

08.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever'in hayatı merak konusu oldu. Yıllar içerisinde birçok dizi, film, program projesiyle kamera karşısına geçen Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Annesinin adı Serap Sever, babasının adı Tamer Sever'dir. Seray Sever bir zamanlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kız kardeşi Derya Çakır rolüne hayat verdi. İşte Seray Sever'in hayatı hakkında detaylar...

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından biri olan Seray Sever Doya Doya Moda adlı yarışmada jüri üyeliğinde bulundu. 2018'de Eray Sünbül ile hayatını birleştiren Seray Sever O Şimdi Asker, Banyo, Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım gibi filmlerde oyunculuk da yaptı. İşte Seray Sever'in hayatı...

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

SERAY SEVER KİMDİR?

27 Şubat 1973 doğumlu Seray Sever 49 yaşındadır. Seray Sever Doğuş Koleji'nde lise eğitimi aldı. Öğrenimi esnasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde dereceye girdi. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü tamamladı.

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Yıllar boyu televizyon ekranlarında yer alan ve birçok projeyi yürüten Seray Sever 2006'da Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" isimli albümü yayınladı. Bu albümdeki İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar isimli şarkıların video klipleri yayınlandı. 2008'e gelindiğinde dizi, reklam, sinema, TV programları işlerinde yer almaya başladı.

Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?

Yıllar boyu birçok programın sunuculuğunu yapan Seray Sever Doya Doya Moda, Gel Konuşalım, Her Şey Dahil, Sabahın Körü, Seray Sever ve Erkekler gibi projelerde yer aldı. Ayrıca Sever, klip çalışmalarında da bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez..."Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...
Ünlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştuÜnlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştu
Şancı'dan şoke eden ayı benzetmesiŞancı'dan şoke eden ayı benzetmesi
Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Ukrayna ile Türkiye'de müzakerelere hazırız, tek sorun...

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.